Самолет из Казани в Сочи вернулся в аэропорт отправления из-за технических неполадок

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вылетевший из Казани в Сочи самолет, по техническим причинам вернулся на аэродром

Самолет в 11:05 вылетел в Сочи из международного аэропорта Казани. По техническим причинам борт вернулся на посадку в 11:57. Об этом «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь аэропорта Казани Адель Гатауллин.

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Источник «РИА Новости» также сообщил о якобы плохой погоде в Сочи. При этом, как узнали Юга.ру в пресс-службе аэропорта города-курорта, аэровокзал работает штатно. Никаких отмен и задержек из-за непогоды не было.

На онлайн-табло аэропорта Сочи указано, что рейс из Казани «Уральских авиалиний» ожидали в 14:30. Теперь самолет ждут в 22:10.

  • © Скриншот онлайн-табло аэропорта Сочи https://aer.aero/flights/online-schedule/
    © Скриншот онлайн-табло аэропорта Сочи https://aer.aero/flights/online-schedule/

Напомним, что 4 сентября в аэропорту Сочи рейсы задерживались из-за непогоды.

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