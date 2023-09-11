Самолет из Казани в Сочи вернулся в аэропорт отправления из-за технических неполадок

Вылетевший из Казани в Сочи самолет, по техническим причинам вернулся на аэродром

Самолет в 11:05 вылетел в Сочи из международного аэропорта Казани. По техническим причинам борт вернулся на посадку в 11:57. Об этом «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь аэропорта Казани Адель Гатауллин.

Источник «РИА Новости» также сообщил о якобы плохой погоде в Сочи. При этом, как узнали Юга.ру в пресс-службе аэропорта города-курорта, аэровокзал работает штатно. Никаких отмен и задержек из-за непогоды не было.

На онлайн-табло аэропорта Сочи указано, что рейс из Казани «Уральских авиалиний» ожидали в 14:30. Теперь самолет ждут в 22:10.