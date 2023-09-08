На фестивале онлайн-кинотеатров в Сочи показали премьеру якутского фильма «ЭТ» от Wink

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  • Кадр из тизера к фильму «ЭТ» © Скриншот со страницы https://youtu.be/0TR758oksLo
    Кадр из тизера к фильму «ЭТ» © Скриншот со страницы https://youtu.be/0TR758oksLo

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» на курорте «Роза Хутор» открыл фильм «ЫТ» якутских режиссеров Степана Бурнашёва и Дмитрия Давыдова «ЭТ» от видеосервиса Wink

Новая картина — продолжение нашумевшего альманаха двух режиссеров «ЫТ». Но на этот раз авторы исследуют человеческие отношения, проявление характеров и судеб через призму городской среды.

Здесь собрали шесть драматических, комедийных, интимных и даже пугающих историй, которые заставляют содрогнуться, улыбнуться, но обязательно — сопереживать.

По сюжету врач, в страхе нарушить закон, не решается сделать операцию до полуночи, когда его пациентка станет совершеннолетней.

В одной из квартир втайне от жены муж начинает заигрывать с соблазнительной соседкой. В соседнем доме молодой парень занимает у бизнесмена большие деньги, чтобы сыграть на разнице курса валют.

Безумный старик едет в другой город, чтобы много лет спустя встретиться с убийцей своего сына.

Порой в жизни всё может пойти не так, как мечталось героям этих историй.

Фильм представили режиссеры Степан Бурнашёв и Дмитрий Давыдов, директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим, продюсеры Александрина Каменева и Надежда Дорожкина. Производят картину компании «Сайдам Барыл», «Синет Спарк» и «СОЛЛАКС» при поддержке видеосервиса Wink.

Разборки в деревне, судный день, материнский гнев:

«Сегодня совершенно точно можно говорить о феномене якутского кино. Поначалу казалось, что это специфическое и нишевое кино на узкую аудиторию, но с каждым годом феномен набирал и продолжает набирать обороты. Мы видим это по тому, как смотрят якутское кино в нашем видеосервисе. Нам в Wink важно показывать истории, в которых есть какая-то правда жизни, трушность, когда каждый зритель может почувствовать себя на месте героя. Бурнашёву и Давыдову удалось создать именно такое кино», — отметил один из продюсеров ленты и директор по контенту Wink Александр Косарим. Он также предостерег всех, кто будет участвовать в голосовании, от неправильных оценок, так как в группе поддержки фильма — настоящие шаманы.

Учредители фестиваля онлайн-кинотеатров«Новый сезон» — восемь крупнейших российских платформ: Wink, more.tv, Кинопоиск, Okko, Иви, KION, START и Premier. На фестивале они представят свои главные сериальные и кинопремьеры сезона 2023-2024 годов. Все участники, гости и зрители фестиваля участвуют в голосовании за представленные в программе фильмы и сериалы в приложении фестиваля.

Следить за новостями фестиваля можно на официальных страницах в телеграм и ВК.

Как писали Юга.ру, стала известна дата открытия кинотеатра в ТРЦ «Галерея-Краснодар».

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