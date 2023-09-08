На фестивале онлайн-кинотеатров в Сочи показали премьеру якутского фильма «ЭТ» от Wink

Новая картина — продолжение нашумевшего альманаха двух режиссеров «ЫТ». Но на этот раз авторы исследуют человеческие отношения, проявление характеров и судеб через призму городской среды.

Здесь собрали шесть драматических, комедийных, интимных и даже пугающих историй, которые заставляют содрогнуться, улыбнуться, но обязательно — сопереживать.

По сюжету врач, в страхе нарушить закон, не решается сделать операцию до полуночи, когда его пациентка станет совершеннолетней.



В одной из квартир втайне от жены муж начинает заигрывать с соблазнительной соседкой. В соседнем доме молодой парень занимает у бизнесмена большие деньги, чтобы сыграть на разнице курса валют.



Безумный старик едет в другой город, чтобы много лет спустя встретиться с убийцей своего сына.



Порой в жизни всё может пойти не так, как мечталось героям этих историй.