На фестивале онлайн-кинотеатров в Сочи показали премьеру якутского фильма «ЭТ» от Wink
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» на курорте «Роза Хутор» открыл фильм «ЫТ» якутских режиссеров Степана Бурнашёва и Дмитрия Давыдова «ЭТ» от видеосервиса Wink
Новая картина — продолжение нашумевшего альманаха двух режиссеров «ЫТ». Но на этот раз авторы исследуют человеческие отношения, проявление характеров и судеб через призму городской среды.
Здесь собрали шесть драматических, комедийных, интимных и даже пугающих историй, которые заставляют содрогнуться, улыбнуться, но обязательно — сопереживать.
По сюжету врач, в страхе нарушить закон, не решается сделать операцию до полуночи, когда его пациентка станет совершеннолетней.
В одной из квартир втайне от жены муж начинает заигрывать с соблазнительной соседкой. В соседнем доме молодой парень занимает у бизнесмена большие деньги, чтобы сыграть на разнице курса валют.
Безумный старик едет в другой город, чтобы много лет спустя встретиться с убийцей своего сына.
Порой в жизни всё может пойти не так, как мечталось героям этих историй.
Фильм представили режиссеры Степан Бурнашёв и Дмитрий Давыдов, директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим, продюсеры Александрина Каменева и Надежда Дорожкина. Производят картину компании «Сайдам Барыл», «Синет Спарк» и «СОЛЛАКС» при поддержке видеосервиса Wink.
Разборки в деревне, судный день, материнский гнев:
«Сегодня совершенно точно можно говорить о феномене якутского кино. Поначалу казалось, что это специфическое и нишевое кино на узкую аудиторию, но с каждым годом феномен набирал и продолжает набирать обороты. Мы видим это по тому, как смотрят якутское кино в нашем видеосервисе. Нам в Wink важно показывать истории, в которых есть какая-то правда жизни, трушность, когда каждый зритель может почувствовать себя на месте героя. Бурнашёву и Давыдову удалось создать именно такое кино», — отметил один из продюсеров ленты и директор по контенту Wink Александр Косарим. Он также предостерег всех, кто будет участвовать в голосовании, от неправильных оценок, так как в группе поддержки фильма — настоящие шаманы.
Учредители фестиваля онлайн-кинотеатров«Новый сезон» — восемь крупнейших российских платформ: Wink, more.tv, Кинопоиск, Okko, Иви, KION, START и Premier. На фестивале они представят свои главные сериальные и кинопремьеры сезона 2023-2024 годов. Все участники, гости и зрители фестиваля участвуют в голосовании за представленные в программе фильмы и сериалы в приложении фестиваля.
Следить за новостями фестиваля можно на официальных страницах в телеграм и ВК.
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