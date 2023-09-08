Краснодарцы считают оптимальным возрастом для рождения первенца период с 25 до 34 лет — аналитики

Жители Краснодарского края считают, что заводить детей нужно после 25 лет и хотят работать удаленно, чтобы посвящать больше времени воспитанию

Сервис hh.ru провел опрос среди кранодарцев и узнал, что 61% горожан считает оптимальным возрастом для рождения ребенка период с 25 до 34 лет. Еще 30% опрошенных полагают, что лучше рожать детей в возрасте с 18 до 24 лет. Возраст с 35 и до 44 лет считают подходящим для рождения ребенка только 4%. Еще 1% жителей сказали, что заводить детей лучше после 45 лет.

Некоторые участники опроса отвечали, что с точки зрения физического здоровья заводить детей нужно в 18-28 лет. Еще часть респондентов говорили, что с точки зрения ментального здоровья подходящим возрастом для первенца является период с 35 до 45 лет.

Также жители Кубани недовольны загруженностью на работе и считают, что недостаточно времени посвящают детям. Чтобы исправить положение, 52% краснодарцев хотели бы перейти на удаленную работу. Гибридный график устраивает 30% опрошенных. Еще 22% хотели бы быть самозанятыми, а 18% считают, что им бы подошла офлайн-работа с возможностью регулировать рабочее время.

Кроме того, 43% участников опроса говорят, что современная женщина должна выбирать между рождением детей, образованием, карьерой и работой. Не считают так 41% респондентов. Еще 3% ответили, что выбирать не придется, если в семье есть помощники.

Отмечается, что опрос проводился в онлайн-формате с 27 июля по 11 августа 2023 года. В нем приняли участие 1,9 тыс. российских работников и соискателей, из которых 32% мужчины и 68% женщины.

Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара просили пройти онлайн-опрос молодых жительниц города и рассказать о причинах откладывания беременности.