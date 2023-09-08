В Сочи СК возбудил уголовное дело по факту смерти 7-летней туристки в больнице

В сочинском СК завели уголовное дело по факту смерти 7-летней девочки в Сочи. Ребенок впал в кому после ротавирусной инфекции

Как рассказали в краевой прокуратуре, в конце августа девочка вместе с родителями приехала на отдых в Сочи из Екатеринбурга. Позже у ребенка началась ротавирусная инфекция. Состояние девочки ухудшилось и её госпитализировали. В больнице она впала в кому и 6 сентября умерла.

Юга.ру узнали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, что сочинский СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка. Следователи установят все обстоятельства и причины смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее мама девочки писала в соцсетях, что в реанимации у ребенка диагностировали отек мозга. Девочке выкачивали жидкость из легких и подключили к аппарату ИВЛ, но в сознание она так и не пришла.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи на высоте 2375 метров над уровнем моря умерла туристка. Точная причина смерти неизвестна.