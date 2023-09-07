В Анапе благоустроят маяк на Большом Утрише

Власти Анапы рассказали о планах отреставрировать маяк 1975 года на Большом Утрише

Мэрия Анапы 7 сентября сообщила о том, что на Большом Утрише благоустроят маяк. Планируется привести в порядок прилегающую территорию, отремонтировать и покрасить ограждение и фундаментную часть памятника, восстановить мемориальные комплексы.

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На объекте также проведут реставрационные работы. После получения разрешений восстановить барельеф маяка планируют с привлечением ведущих скульпторов Краснодарского края.



Ранее исторический объект поддерживали косметическим ремонтом и следили за состоянием территории. Маяк решили отреставрировать в год 80-летия освобождения Анапы от немецких войск. Первый этап работ проведут до конца сентября.

Утришский маяк построен в 1975 году в дань памяти морякам Азовской военной флотилии и экипажу судна «Фабрициус», которое в годы Великой Отечественной войны было торпедировано. Рядом находится гранитная плита с именами погибших. Здесь же установлен памятник экипажу самолёта Як-40, потерпевшего катастрофу в 1976 году.