Краснодарский экоцентр «Чистая среда» приглашает отметить День заботы о себе и о планете

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено экоцентром «Чистая среда»
    © Фото предоставлено экоцентром «Чистая среда»

В экоцентре «Чистая среда» в Краснодаре отметят экологический праздник. Для гостей проведут мастер-классы и чаепитие

Экоцентр «Чистая среда» 17 сентября отпразднует День заботы о себе и о планете. В честь экологического праздника специалисты центра проведут ряд мероприятий. 

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  • Йога с пользой для планеты в 15:00;
  • Чаепитие с травницей в 16:30. Желающие попьют чай ручной сборки. Им расскажут о влиянии трав на здоровье и красоту. Каждый участник создаст свое натуральное средство для ухода за кожей — убтан;
  • Вкусные угощения от вегетарианского кафе «Куркума».

Стоимость участия: 500 рублей. В нее входят все необходимые материалы. Место бронируется после внесения предварительного пожертвования. Для участия напишите @dasychevaa.

Все вырученные средства пойдут на содержание экоцентра.

Напомним, что в начале августа краснодарский экоцентр «Чистая среда» переехал. Мероприятия теперь проходят на улице Одесской, 48В, там же можно сдать отходы ежедневно с 12:00 до 20:00.

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