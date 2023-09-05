В Ростовской области автомобиль попал под поезд из Адлера, есть погибшие. В расписании появились задержки

Несколько курортных поездов задержали под Ростовом. Там произошло ДТП на железной дороге

Около 5:00 на перегоне Высочино — Васильево-Петровская в Ростовской области произошло ДТП. По предварительным данным, водитель Daewoo Gentra проехал на запрещающий сигнал ж/д светофора и столкнулся с пассажирским поездом Адлер — Минск.

В результате автомобиль отбросило на электроопору, а затем он опрокинулся в кювет. Водитель легковушки и пассажир скончались до приезда скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Ростовской области.

Как сообщили в СКЖД, из-за ДТП поезд №302 Адлер — Минск задержали на 2,5 часа. Кроме того, на время до одного часа были задержаны поезда №641 Ростов — Адлер, №101 Адлер — Москва, №563 Москва — Анапа, №29 Новороссийск — Москва. Сейчас движение полностью восстановлено.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре мужчина пытался перелезть через вагон грузового поезда и получил удар током.