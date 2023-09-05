Из Сочи снова начнут летать самолеты в Египет

В октябре из Сочи снова появятся авиарейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду

Со 2 октября авиакомпания «Россия» возобновит рейсы из Сочи в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Полеты в Шарм-эль-Шейх будут выполнять четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Вылетать из Сочи самолеты будут в 17:00, а приземляться в Египте в 20:35. В обратном направлении рейсы запланированы на 22:10.

Рейсы Сочи — Хургада будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. По будням самолет будет вылетать из России в 12:00, а в воскресенье в 14:00. В обратном направлении — в 17:00 по четвергам, 17:10 по вторникам и 18:40 по воскресеньям.

Ранее Юга.ру писали, что из Сочи запустили прямые рейсы в Тайланд. Пока полеты запланированы до середины ноября.