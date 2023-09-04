В Краснодаре временно изменят несколько трамвайных маршрутов из-за ремонта

Пять трамвайных маршрутов в Краснодаре изменят пути следования из-за ремонта рельс на улице Горького

Трамвайные пути заменят от улицы Дмитриевская Дамба до Коммунаров. Работы будут вести по вечерам 4 и 5 сентября, сообщает мэрия Краснодара.

«На отрезке пути протяженностью 130 метров необходимо провести плановую замену рельсошпальной решетки. Работы будут проводиться максимально оперативно и только в вечернее и ночное время», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.



По данным КТТУ, движение трамваев на этом участке на время ремонта будет перекрыто.



После 22:30 изменятся маршруты трамваев:

№2, №15 и №21 будут объезжать перекрытый участок по улицам Дмитриевская Дамба, Железнодорожная, Гоголя, Коммунаров и далее по Горького проследуют в Западное депо;





№6 и №7 после остановки «Стадион «Кубань» проследуют по улицам Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров и далее по Горького в Западное депо.

Информацию о движении трамваев можно уточнить по телефону (861) 262-51-15.

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