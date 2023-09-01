В России начнут штрафовать водителей за езду на несезонной резине. Что нужно знать краснодарцам

С 1 сентября в России водителей начнут штрафовать за езду на «шипах» летом и на летней резине зимой

В России с 1 сентября вводится запрет на использование зимних шин летом, а летних — зимой. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, новые правила распространяются на легковые автомобили, вмещающие не больше восьми пассажиров и грузовые с весом до 3,5 тонн. На таких машинах шины по сезону должны быть установлены на каждом колесе в период календарной зимы или лета. То есть, в периоды с декабря по февраль и с июня по август. За использование зимних шин летом и наоборот водителя будут выписывать штрафы в размере 500 рублей. Отметим, в постановлении сказано, что зимние шины могут быть как шипованными, так и без шипов. В документе не дается точное определение зимним шинам без шипов.