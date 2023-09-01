В России начнут штрафовать водителей за езду на несезонной резине. Что нужно знать краснодарцам
С 1 сентября в России водителей начнут штрафовать за езду на «шипах» летом и на летней резине зимой
В России с 1 сентября вводится запрет на использование зимних шин летом, а летних — зимой. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, новые правила распространяются на легковые автомобили, вмещающие не больше восьми пассажиров и грузовые с весом до 3,5 тонн. На таких машинах шины по сезону должны быть установлены на каждом колесе в период календарной зимы или лета. То есть, в периоды с декабря по февраль и с июня по август.
За использование зимних шин летом и наоборот водителя будут выписывать штрафы в размере 500 рублей. Отметим, в постановлении сказано, что зимние шины могут быть как шипованными, так и без шипов. В документе не дается точное определение зимним шинам без шипов.
Краснодарский автожурналист Евгений Мельченко рассказал, что такая норма действовала и ранее. Например, автомобиль без зимней резины не пропустят на Красную Поляну. Как объяснил Евгений, региональные власти сами имеют право устанавливать тот или иной период использования летней резины.
«То есть, не обязательно так случится, что у нас в крае начнут штрафовать за это в месяцы, когда на дворе 20 градусов тепла. Но именно в зиму, с декабря по февраль, переобувать автомобиль — это правильно. Это повышает уровень безопасности, как водителя с пассажирами, так и других участников движения», — сказал журналист.
Также Евгений отметил, что лучше не пользоваться всесезонной резиной. По его словам, подобных качественных шин очень мало. Он считает, что всесезонный состав резины имеет смысл только на внедорожных шинах.
«Всесезонка — это практика грузовиков. Вот там — непонятно, как будут вести себя перевозчики и дорожные инспекторы. Возможно, проще будет заплатить штраф, нежели покупать дорогущий комплект. Это может увеличить стоимость перевозок. Но большинство жителей края, уверен, на легковых автомобилях всесезонкой не пользуются. Они ездят именно на летних шинах. Порой, даже сами того не подозревая», — добавил Евгений Мельченко.
Ранее Юга.ру писали, что Краснодар вошел в рейтинг трех самых дорогих городов по стоимости обслуживания автомобиля.