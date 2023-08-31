Жители краснодарских многоэтажек могут остаться без горячей воды и отопления. Рассказываем, какие УК задолжали деньги

Краснодарские УК задолжали за отопление более 225 млн рублей. Публикуем список, в каких домах могут отключить ресурс

Отопительный сезон в Краснодаре начнется в середине октября. Но не во все дома краевой столицы тепло поступит в срок. Краснодарские управляющие компании задолжали более 225 млн рублей за отопление, сообщили в «Краснодартеплоэнерго».

В пресс-службе «Краснодартеплоэнерго» рассказали, что подали в суды около 100 исков. Кроме того, проблемы с подачей ресурса у неплательщиков могут возникнуть уже сейчас.

Вот список управляющих компаний, которые, по данным «Краснодартеплоэнерго», имеют задолженность: