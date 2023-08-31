Жители краснодарских многоэтажек могут остаться без горячей воды и отопления. Рассказываем, какие УК задолжали деньги

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Краснодарские УК задолжали за отопление более 225 млн рублей. Публикуем список, в каких домах могут отключить ресурс

Отопительный сезон в Краснодаре начнется в середине октября. Но не во все дома краевой столицы тепло поступит в срок. Краснодарские управляющие компании задолжали более 225 млн рублей за отопление, сообщили в «Краснодартеплоэнерго».

В пресс-службе «Краснодартеплоэнерго» рассказали, что подали в суды около 100 исков. Кроме того, проблемы с подачей ресурса у неплательщиков могут возникнуть уже сейчас.

Вот список управляющих компаний, которые, по данным «Краснодартеплоэнерго», имеют задолженность:

ТСЖ/УК

Адреса домов

Долг, руб.

ООО «ЮГЖИЛКОМФОРТ»

Гаражная, 71

3543446

ТСЖ «Симф-26»

Симферопольская, 26

2458671

ООО «ТЭК»

Восточно-Кругликовская, 42/3 корп.1, 2

Карякина, 5 корп.1

1909986

ООО УК «Ласточка»

Камвольная, 8

1822454

ООО УК «Южный мир»

1 Мая (ПМР), 71/3

1770296

ООО «УК «Умный Дом»

Чкалова, 8

1500000

ТСЖ «Солнечная аллея»

Кубанская Набережная, 4, 6

1411305

ООО «УК ТеплоСервисДом»

Калинина, 350

1374507

ООО «Управляющая компания «Оскар»

40-летия Победы, 60

1037548

ТСЖ «НАДЕЖДА- 2003»

Сормовская, 9/2

721 131

ООО «ТеплоЭнергетик»

Карякина, 5 корп.3

494 788

ТСЖ «Вест»

2 Пятилетка, 13

349 526

ТСЖ «Дубрава»

Восточно-Кругликовская, 64

Яцкова, 2

315 290

ООО УК «Южный мир»

Ставропольская, 107/10

308 699

ООО «ПрофиМастер»

Соколова, 86/1

Новаторов, 20

Чекистов, 26/4

277 980

ООО «РЕШЕНИЕ»

40-летия Победы, 87

258 459

ООО «УКЭСК-ЮГ»

Агрономическая, 2/5 корп.1

241 871

ООО УК «Южный мир»

Ставропольская, 107/11

228 993

ООО УК «ЛИДЕР-ДОМ»

Ленинский пер., 20/1 корп.10

22 4213

ООО УК «Южный мир»

Ставропольская, 107/8

214 557

ООО «ПрофиМастер»

Октябрьская, 181/2

204 683

ЖСК-71

Селезнева, 168

180 160

ТСЖ «Красных Партизан 107»

Красных Партизан, 107

139 812

ТСЖ «ЖК СУВОРОВСКИЙ»

Красина, 9/1 корп.1,2,3

133 015

ООО «УК СИСТЕМАГРАД»

Красных Партизан, 77

123 870

ТСЖ «Лукьяненко, 103»

Лукьяненко, 103

119 808

ООО УК «Надёжная»

Ленинский, 20/1, корп.9

114 345

ТСЖ «У ОЗЕРА»

Ставропольская, 179/1

105 436

По данным пресс-службы «Краснодартеплоэнерго» на 29 августа 2023 года, без учета реструктуризированной задолженности, сумма округлена

Также в «Краснодартеплоэнерго» сказали, что жителям некоторых домов придется платить за отопление по нормативу, а не по счетчику. Виной этому также являются управляющие компании, которые не выполнили поверку счетчиков.

Вот, где жителям скорее всего придется платить по нормативу:

Адрес

ТСЖ/УК

Дербентская, 57

ТСЖ «Дербентское»

Дмитрия Благоева, 24/1

ТСЖ «Жемчужина»

Карякина, 5

СК «Гарантия»

Ленинский пер., 20/1 корп.9

УК «ЛИДЕР-ДОМ»

Промышленная, 21/1

Центр услуг по управлению жилыми домами

Пушкина, 12, 14

Высокий стандарт

Рашпилевская, 20/1

Осипова А. А.

Севастопольская, 2/1

ТСЖ «Тополь»

Седина, 51/1

УК «Эксперт»

Сормовская, 216

ЮРСК СЕРВИС

Тверской пр., 6, 7, пос. Российский,

УК «Прометей»

Трудовой Славы, 19/2

ТСЖ «Жемчужина»

Фестивальная, 6,

ООО «Территория комфорта»

Ранее Юга.ру писали, что директор краснодарской управляющей компании присвоил деньги на ЖКХ и получил 2,5 года условно. 

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