Жители краснодарских многоэтажек могут остаться без горячей воды и отопления. Рассказываем, какие УК задолжали деньги
Краснодарские УК задолжали за отопление более 225 млн рублей. Публикуем список, в каких домах могут отключить ресурс
Отопительный сезон в Краснодаре начнется в середине октября. Но не во все дома краевой столицы тепло поступит в срок. Краснодарские управляющие компании задолжали более 225 млн рублей за отопление, сообщили в «Краснодартеплоэнерго».
В пресс-службе «Краснодартеплоэнерго» рассказали, что подали в суды около 100 исков. Кроме того, проблемы с подачей ресурса у неплательщиков могут возникнуть уже сейчас.
Вот список управляющих компаний, которые, по данным «Краснодартеплоэнерго», имеют задолженность:
|
ТСЖ/УК
|
Адреса домов
|
Долг, руб.
|
ООО «ЮГЖИЛКОМФОРТ»
|
Гаражная, 71
|
3543446
|
ТСЖ «Симф-26»
|
Симферопольская, 26
|
2458671
|
ООО «ТЭК»
|
Восточно-Кругликовская, 42/3 корп.1, 2
Карякина, 5 корп.1
|
1909986
|
ООО УК «Ласточка»
|
Камвольная, 8
|
1822454
|
ООО УК «Южный мир»
|
1 Мая (ПМР), 71/3
|
1770296
|
ООО «УК «Умный Дом»
|
Чкалова, 8
|
1500000
|
ТСЖ «Солнечная аллея»
|
Кубанская Набережная, 4, 6
|
1411305
|
ООО «УК ТеплоСервисДом»
|
Калинина, 350
|
1374507
|
ООО «Управляющая компания «Оскар»
|
40-летия Победы, 60
|
1037548
|
ТСЖ «НАДЕЖДА- 2003»
|
Сормовская, 9/2
|
721 131
|
ООО «ТеплоЭнергетик»
|
Карякина, 5 корп.3
|
494 788
|
ТСЖ «Вест»
|
2 Пятилетка, 13
|
349 526
|
ТСЖ «Дубрава»
|
Восточно-Кругликовская, 64
Яцкова, 2
|
315 290
|
ООО УК «Южный мир»
|
Ставропольская, 107/10
|
308 699
|
ООО «ПрофиМастер»
|
Соколова, 86/1
Новаторов, 20
Чекистов, 26/4
|
277 980
|
ООО «РЕШЕНИЕ»
|
40-летия Победы, 87
|
258 459
|
ООО «УКЭСК-ЮГ»
|
Агрономическая, 2/5 корп.1
|
241 871
|
ООО УК «Южный мир»
|
Ставропольская, 107/11
|
228 993
|
ООО УК «ЛИДЕР-ДОМ»
|
Ленинский пер., 20/1 корп.10
|
22 4213
|
ООО УК «Южный мир»
|
Ставропольская, 107/8
|
214 557
|
ООО «ПрофиМастер»
|
Октябрьская, 181/2
|
204 683
|
ЖСК-71
|
Селезнева, 168
|
180 160
|
ТСЖ «Красных Партизан 107»
|
Красных Партизан, 107
|
139 812
|
ТСЖ «ЖК СУВОРОВСКИЙ»
|
Красина, 9/1 корп.1,2,3
|
133 015
|
ООО «УК СИСТЕМАГРАД»
|
Красных Партизан, 77
|
123 870
|
ТСЖ «Лукьяненко, 103»
|
Лукьяненко, 103
|
119 808
|
ООО УК «Надёжная»
|
Ленинский, 20/1, корп.9
|
114 345
|
ТСЖ «У ОЗЕРА»
|
Ставропольская, 179/1
|
105 436
По данным пресс-службы «Краснодартеплоэнерго» на 29 августа 2023 года, без учета реструктуризированной задолженности, сумма округлена
Также в «Краснодартеплоэнерго» сказали, что жителям некоторых домов придется платить за отопление по нормативу, а не по счетчику. Виной этому также являются управляющие компании, которые не выполнили поверку счетчиков.
Вот, где жителям скорее всего придется платить по нормативу:
|
Адрес
|
ТСЖ/УК
|
Дербентская, 57
|
ТСЖ «Дербентское»
|
Дмитрия Благоева, 24/1
|
ТСЖ «Жемчужина»
|
Карякина, 5
|
СК «Гарантия»
|
Ленинский пер., 20/1 корп.9
|
УК «ЛИДЕР-ДОМ»
|
Промышленная, 21/1
|
Центр услуг по управлению жилыми домами
|
Пушкина, 12, 14
|
Высокий стандарт
|
Рашпилевская, 20/1
|
Осипова А. А.
|
Севастопольская, 2/1
|
ТСЖ «Тополь»
|
Седина, 51/1
|
УК «Эксперт»
|
Сормовская, 216
|
ЮРСК СЕРВИС
|
Тверской пр., 6, 7, пос. Российский,
|
УК «Прометей»
|
Трудовой Славы, 19/2
|
ТСЖ «Жемчужина»
|
Фестивальная, 6,
|
ООО «Территория комфорта»
Ранее Юга.ру писали, что директор краснодарской управляющей компании присвоил деньги на ЖКХ и получил 2,5 года условно.