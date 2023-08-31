В Москве временно ограничили работу нескольких аэропортов. Рейсы в Сочи задержаны

Утром 31 августа в Москве ограничили работу аэропортов. В Сочи задержали несколько рейсов на вылет и прилет

По информации Минобороны, утром 31 августа над Воскресенским районом Москвы сбили беспилотник. После этого стало известно, что временно ограничили работу аэропорты Внуково и Домодедово.

По состоянию на 9:30 все ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово сняли. Также рейсы задерживает Шереметьево.

В пресс-службе аэропорта Сочи рассказали, что по состоянию на 09:30 на вылет в Москву задержаны пять самолетов.

Данные на онлайн-табло аэропорта: