В Москве временно ограничили работу нескольких аэропортов. Рейсы в Сочи задержаны

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Утром 31 августа в Москве ограничили работу аэропортов. В Сочи задержали несколько рейсов на вылет и прилет

По информации Минобороны, утром 31 августа над Воскресенским районом Москвы сбили беспилотник. После этого стало известно, что временно ограничили работу аэропорты Внуково и Домодедово. 

По состоянию на 9:30 все ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово сняли. Также рейсы задерживает Шереметьево. 

В пресс-службе аэропорта Сочи рассказали, что по состоянию на 09:30 на вылет в Москву задержаны пять самолетов.

Данные на онлайн-табло аэропорта:

  • © Скриншот сайта аэропорта Сочи
    © Скриншот сайта аэропорта Сочи

На вылет из Внуково в Сочи задержаны три рейса. На вылет из Домодедово в Сочи регистрация закрыта почти на все рейсы, задержанных нет.

  • © Скриншот сайта аэропорта Внуково
    © Скриншот сайта аэропорта Внуково
  • © Скриншот сайта аэропорта Домодедово
    © Скриншот сайта аэропорта Домодедово

Ранее Юга.ру писали, что в Минводах совершил экстренную посадку рейс Сочи — Екатеринбург. Причиной стало задымление в багажном отсеке.

Аэропорты Сочи

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