В Москве временно ограничили работу нескольких аэропортов. Рейсы в Сочи задержаны
Утром 31 августа в Москве ограничили работу аэропортов. В Сочи задержали несколько рейсов на вылет и прилет
По информации Минобороны, утром 31 августа над Воскресенским районом Москвы сбили беспилотник. После этого стало известно, что временно ограничили работу аэропорты Внуково и Домодедово.
По состоянию на 9:30 все ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово сняли. Также рейсы задерживает Шереметьево.
В пресс-службе аэропорта Сочи рассказали, что по состоянию на 09:30 на вылет в Москву задержаны пять самолетов.
Данные на онлайн-табло аэропорта:
На вылет из Внуково в Сочи задержаны три рейса. На вылет из Домодедово в Сочи регистрация закрыта почти на все рейсы, задержанных нет.
Ранее Юга.ру писали, что в Минводах совершил экстренную посадку рейс Сочи — Екатеринбург. Причиной стало задымление в багажном отсеке.