Жители Краснодара массово отправились в МФЦ писать отказ от передачи биометрии. Что происходит?

В одном из краснодарских МФЦ появилась очередь — горожане пришли письменно отказываться от передачи своих биометрических данных. Все боялись опоздать, но оказалось, что это можно сделать в любое время

В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о биометрии. Документ предусматривает создание перечня видов собираемой биометрии и регулирует отношения, касающиеся «Единой системы идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных».

Также закон вводит запрет на принудительный сбор биометрических данных. Гражданин может отказаться от сдачи биометрии или отозвать данное им ранее согласие на обработку данных. Такое решение никак не может повлиять на оказание государственных или коммерческих услуг.

Недавно в мессенджерах появилась информация о том, что отказаться о предоставления биометрических данных в единую базу можно до 31 августа. Автор сообщения ссылается на закон и пишет, что данные автоматически отправятся в базу 1 сентября, если не написать отказ.