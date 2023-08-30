Жители Краснодара массово отправились в МФЦ писать отказ от передачи биометрии. Что происходит?
В одном из краснодарских МФЦ появилась очередь — горожане пришли письменно отказываться от передачи своих биометрических данных. Все боялись опоздать, но оказалось, что это можно сделать в любое время
В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о биометрии. Документ предусматривает создание перечня видов собираемой биометрии и регулирует отношения, касающиеся «Единой системы идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных».
Также закон вводит запрет на принудительный сбор биометрических данных. Гражданин может отказаться от сдачи биометрии или отозвать данное им ранее согласие на обработку данных. Такое решение никак не может повлиять на оказание государственных или коммерческих услуг.
Недавно в мессенджерах появилась информация о том, что отказаться о предоставления биометрических данных в единую базу можно до 31 августа. Автор сообщения ссылается на закон и пишет, что данные автоматически отправятся в базу 1 сентября, если не написать отказ.
После такой информации в одном из краснодарских МФЦ 30 августа скопилась очередь. Люди массово отправились писать отказ на передачу биометрических данных.
Информацию о введении ограничительного срока опровергли в московском МФЦ, пишет «Интерфакс».
«Появилась ложная информация об ограничениях сроков отказа от сбора и размещения биометрических данных. Ограничений на право подачи отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных в Единой биометрической системе законодательством не установлено», — сказали в пресс-службе МФЦ
Также , согласно закону, организации, владеющие биометрией, собранной с согласия гражданина, обязаны разместить данные в «Единую биометрическую систему» до 30 сентября 2023 года, уведомив об этом гражданина не позднее чем за 30 суток до размещения. Но, если человек откажется, то передавать данные не будут.