В самолете Москва — Сочи бортпроводники реанимировали двухнедельного младенца

Самолет рейса Москва — Сочи летел на курорт 28 августа. Во время полета бортпроводники услышали крики пассажиров. Люди летели с младенцем, которому всего две недели. Внезапно ребенок перестал дышать и начал синеть, написал телеграм-канал Baza.

Рейс обслуживала авиакомпания «Аэрофлот». В пресс-службе рассказали, что медработников на борту не было и первую помощь ребенку оказали бортпроводники. Они выполнили сердечно-легочную реанимацию. После этого у младенца сново возобновилось дыхание.

Во время полета командир судна предупредил аэропорт о ЧП на борту. После посадки в Сочи ребенка передали медработникам. Его госпитализировали.

Как писали Юга.ру, на рейсе Сочи — Москва у стюардессы остановилось сердце на высоте 10 тысяч метров. На борту оказался глава московского Росздравнадзора Роман Курынин, который запустил девушке сердце. После посадки её отвезли в больницу.