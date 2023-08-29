В Краснодаре директор управляющей компании присвоил деньги на ЖКХ и получил 2,5 года условно

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Директор одной из краснодарских УК присвоил 9 млн рублей и получил уголовное наказание

Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор Владимиру Малому. Его обвинили по ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 201 УК РФ (Хищение денег, злоупотребление полномочиями). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Из приговора суда известно, что Малой был директором управляющей компании с 2017 по 2021 год. Он единолично осуществлял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в компании. За время работы он не платил за коммунальные услуги по договорам в полном объеме и распоряжался деньгами, поступающими от потребителей, на свое усмотрение.  Сумма недоперечисленных денежных средств составила более 9 млн рублей.

В итоге суд принял решение назначить Владимиру Малому наказание в виде условного лишения свободы на 2,5 года. Также он должен выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Кроме того, в пользу поставщиков коммунальных услуг с него взыскали 7 млн рублей.

Юга.ру неоднократно рассказывали о проблемах с коммунальными услугами из-за задолженностей управляющих компаний. В июне из-за долгов УК жители пяти краснодарских многоэтажек остались без воды. А в станице Северной по этой же причине жителям отключили газ.

ЖКХ Краснодар Суд

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