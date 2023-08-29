В поселке под Краснодаром горит автосервис около АЗС
В поселке Яблоновском горит 900 кв метров гаражного комплекса. Рядом находится заправка
Днем 29 августа в поселке Яблоновском начался пожар в автосервисе по улице Ленина. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. На кадрах из телеграм-каналов видно клубы черного дыма, пожарные машины и бригады медиков. Недалеко от места огня находится АЗС.
Юга.ру узнали в ГУ МЧС Адыгеи, что площадь пожара составляет примерно 900 кв. м. В ведомстве подтвердили, что горит гаражный комплекс.
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