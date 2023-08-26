В Новороссийске 12-летнюю девочку покусала собака. Полиция ищет хозяина животного

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В селе Глебовском на девочку напала собака. Хозяина пса разыскивает полиция

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, трое мальчиков и девочка находились на берегу озера в селе Глебовском. Рядом с ними вместе с компанией отдыхал хозяин пса.

Собака была без намордника и поводка. Животное было в воде, когда дети стали приманивать его. В результате стаффордширский терьер приблизился к берегу и напал на девочку.

После случившегося хозяин забрал собаку и скрылся с места. Ребенка доставили в травматологическое отделение. О случившемся врачи сообщили в полицию. Теперь мужчину разыскивают сотрудники ОМВД Новороссийска.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре стая бездомных напала на 14-летнего подростка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. 

Дети Животные Новороссийск Полиция

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В Новороссийске 12-летнюю девочку покусала собака. Полиция ищет хозяина животного
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