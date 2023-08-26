Медицинские клоуны поддержали маленьких пациентов краснодарской краевой больницы

Краснодарский край

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  • © Фото Лерики Пивненко-Лукиной
    © Фото Лерики Пивненко-Лукиной

В Детской краевой больнице Краснодара прошла благотворительная акция «Смеемся, чтобы жить»

Медицинские клоуны провели благотворительную в акцию «Смеемся, чтобы жить» в отделении онкологии и гематологии Детской краевой клинической больницы. Проект направлен на оказание психоэмоциональной помощи маленьким пациентам, столкнувшимся с тяжелым заболеванием.

Медицинская клоунада заключается в регулярном посещении детей и взрослых профессионально подготовленными клоунами. Они помогают помогают преодолевать страхи и находить силы для борьбы с заболеванием с помощью арт-терапии и игротерапии. Специально для проекта «Смеемся, чтобы жить» эксперты АНО «Ленздравклоун» разработали программу, которая направлена на снижение тревожности, связанной с госпитализацией, среди детей и их близких.

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«От положительного настроя во многом зависит успех всего лечения, поэтому визиты медицинских клоунов — это не просто радостное событие, но и важная поддержка. В этом году благодаря партнерству с социально ответственным бизнесом, в частности, с фармацевтической компанией «Сервье», мы имеем возможность расширять горизонты нашей деятельности и поддерживать развитие больничной клоунады по всей стране», — сказала Надежда Лауниц, учредитель и директор АНО «Ленздравклоун».

Как рассказали в организации, медклоуны отвлекают внимание ребенка во время лечебных процедур, учитывая особенности диагноза. Данные мета-анализов клинических исследований подтверждают положительное влияние больничной клоунады на психологическое состояние детей и их восприятие боли. Волонтеры проекта помогают справляться со стрессом во время непростого и длительного нахождения в стационаре не только маленьким пациентам, но и их родителям, отметили в «Ленздравклоун».

«Медицинские клоуны не только создают атмосферу позитива в стенах нашей больницы, но и помогают детям пережить трудные моменты, снижая стресс и напряжение. Этот инновационный подход к педиатрическому уходу позволяет обеспечивать не только физическое, но и психологическое благополучие маленьких пациентов», — отметил Владимир Лебедев, заведующий отделением онкологии и гематологии ДККБ. 

Ранее Юга.ру рассказывали о профессии медицинских клоунов. Почитать об этом подробнее можно в нашем материале

Благотворительность Дети Медицина

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