Самолет рейса Сочи — Екатеринбург совершил экстренную посадку в Минводах

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

24 августа в Минводах совершил экстренную посадку рейс Сочи — Екатеринбург

Телеграм-канал «Kub Mash» сообщил, что самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Сочи — Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Каспийским морем. Причиной стало задымление в багажном отсеке.

На сайте аэропорта Екатеринбурга сказано, что самолет приземлился в Минводах в 13:30. Также посадку подтверждает сервис flightradar.

  • © Скриншот https://svx.aero/board/arr-u6-12346590/
    © Скриншот https://svx.aero/board/arr-u6-12346590/
  • © Скриншот страницы сервиса flightradar24 https://www.flightradar24.com/data/flights/u6306#31ba7446
    © Скриншот страницы сервиса flightradar24 https://www.flightradar24.com/data/flights/u6306#31ba7446

По данным «Kub Mash», в багажном отсеке загорелся датчик задымления. На борту было 235 пассажиров, все они покинули самолет. При визуальном осмотре задымление не обнаружили. Сейчас экипаж ждет экспертов. Предварительно, система сработала ложно. 

Как писали Юга.ру, накануне пассажирский Boeing 737, летевший из Москву в Сочи, вернулся в аэроэпорт Шереметьево. Посадка была связана с неисправностью системы кондиционирования. 

Авиация Аэропорты

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