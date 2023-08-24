Депутат Госдумы просит сделать Сочи федеральной территорией для решения проблем курорта

По словам депутата, Сочи, находясь в статусе главного курорта РФ, превращается в «город социального бедствия» из-за роста населения и хаотичной коммерческой застройки.



«Социально-бытовая инфраструктура хронически отстает от потребностей. Не хватает детских садов, школ, поликлиник, больниц и т.д. Перегружена транспортная сеть, а пробки на определённых участках стали постоянным явлением», — отмечает Затулин.



Депутат также считает, что нерешенные проблемы с водой, канализацией и утилизацией мусора могут подорвать доверие к Сочи.



«Новый генеральный план не предполагается утверждать ни на федеральном, ни на краевом уровне. А это значит, что Российская Федерация, которой принадлежат основные объекты и более 95% территории муниципального образования «город-курорт Сочи» на федеральном, как и на краевом уровне, не налагает на себя ответственности за развитие города по новому генеральному плану», — пишет Затулин.



По мнению Константина Затулина, без придания Сочи статуса федеральной территории невозможно сбалансированное развитие города. Депутат отметил, что, находясь в составе Краснодарского края, сложно проследить «бесконтрольный наплыв иногородних».



Напомним, что в 2020 году Сириус стал первой в России федеральной территорией со своими органами власти и бюджетом. В состав ФТ вошли объекты между улицей Каспийской, морем, абхазской границей и Мзымтой.



Как сообщали Юга.ру, 9 декабря 2021 года депутаты Кубани утвердили штрафы для прокатов велосипедов и самокатов.



Ранее Юга.ру писали, что с начала года Сочи посетили 7,4 млн гостей.