Депутат Госдумы просит сделать Сочи федеральной территорией для решения проблем курорта

Краснодарский край

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  • Сочи © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Сочи © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Депутат Госдумы попросил президента РФ сделать Сочи федеральной территорией

Депутат Государственной Думы от Сочи Константин Затулин обратился к Владимиру Путину с просьбой придать курорту статус федеральной территории. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Место, где лежит олимпийская пыль:

По словам депутата, Сочи, находясь в статусе главного курорта РФ, превращается в «город социального бедствия» из-за роста населения и хаотичной коммерческой застройки.

«Социально-бытовая инфраструктура хронически отстает от потребностей. Не хватает детских садов, школ, поликлиник, больниц и т.д. Перегружена транспортная сеть, а пробки на определённых участках стали постоянным явлением», — отмечает Затулин.

Депутат также считает, что нерешенные проблемы с водой, канализацией и утилизацией мусора могут подорвать доверие к Сочи.

«Новый генеральный план не предполагается утверждать ни на федеральном, ни на краевом уровне. А это значит, что Российская Федерация, которой принадлежат основные объекты и более 95% территории муниципального образования «город-курорт Сочи» на федеральном, как и на краевом уровне, не налагает на себя ответственности за развитие города по новому генеральному плану», — пишет Затулин.

По мнению Константина Затулина, без придания Сочи статуса федеральной территории невозможно сбалансированное развитие города. Депутат отметил, что, находясь в составе Краснодарского края, сложно проследить «бесконтрольный наплыв иногородних».

Напомним, что в 2020 году Сириус стал первой в России федеральной территорией со своими органами власти и бюджетом. В состав ФТ вошли объекты между улицей Каспийской, морем, абхазской границей и Мзымтой. 

Как сообщали Юга.ру, 9 декабря 2021 года депутаты Кубани утвердили штрафы для прокатов велосипедов и самокатов.

Ранее Юга.ру писали, что с начала года Сочи посетили 7,4 млн гостей.

Владимир Путин Госдума РФ Курорты и туризм Сочи Чиновники

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