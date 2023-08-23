Летевший в Сочи Boeing 737 приземлился в Шереметьево из-за неисправности
Пассажирский самолет рейсом Москва - Сочи вернулся обратно в аэропорт Шереметьево
Пассажирский Boeing 737, летевший рейсом Москва-Сочи, совершил посадку в аэроэпорту Шереметьево. Это было связано с обнаруженной неисправностью, рассказали ТАСС в авиационных службах.
«Пассажирский Boeing-737 рейсом в Сочи вернулся в аэропорт вылета (Шереметьево) из-за неисправности системы кондиционирования», — отметил собеседник агентства.
Как сообщила редакции Юга.ру пресс-служба аэропорта Шереметьево, самолет благополучно вернулся. Сейчас идет обслуживание пассажиров.
Ранее Юга.ру писали, что 21 августа в самолете, который вылетел из Сочи в Москву, у стюардессы произошел инсульт. По данным СМИ, борт экстренно посадили в Волгограде.
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