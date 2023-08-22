Сотрудники анапского отеля украли постельное белье на 1,2 млн рублей, чтобы открыть бизнес

В отеле Анапы сотрудники украли постельное белье более чем на 1 млн рублей и хотели его продать

В полицию Анапы поступило заявление от представителей премиум-отеля о краже постельного белья. Выяснилось, что это сделали сотрудники.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, сотрудники 28 и 23 лет предварительно договорились, проникли в служебное помещение отеля и украли постельное белье. Сумма ущерба составила 1,2 млн рублей.

На молодых людей возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

По данным телеграм-канала Shot, сотрудники украли белье, чтобы продавать его через интернет. Сообщается, что один из них ранее уже был судим.

Как писали Юга.ру, в Усть-Лабинском районе районе 30-летний мужчина вместе со своим знакомым украли 20 тонн кабачков. Сумма ущерба составила 650 тыс. рублей.