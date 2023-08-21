Во время полета на рейсе Сочи – Москва у стюардессы произошел инсульт — SHOT

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В самолете, который вылетел из Сочи в Москву, у стюардессы произошел инсульт. По данным СМИ, борт экстренно посадили в Волгограде

На рейсе Сочи — Москва у стюардессы остановилось сердце на высоте 10 тысяч метров. Самолету пришлось совершить экстренную посадку в Волгограде, сообщает SHOT.

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По данным СМИ, стюардессе стало плохо сразу после того, как борт набрал высоту. Капитан корабля обратился к пассажирам и попросил о помощи.

Одним из пассажиров оказался глава московского Росздравнадзора Роман Курынин. Спустя десять минут он запустил стюардессе сердце. В Волгограде ее встретили врачи. В данный момент она находится в больнице. 

Как писали ранее Юга.ру, самолет из Перми задержал вылет в Сочи из-за собаки на полосе.

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