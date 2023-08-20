В Анапе пропала девочка. Нужна помощь добровольцев

20 августа поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края опубликовал информацию о том, что в Анапе пропала 9-летняя девочка

По данным отряда, девочка 2014 года рождения пропала 19 августа. Ее приметы: рост 125 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда: ярко-желтый сарафан, сиреневые шлепанцы. Всех, кто видел девочку или знает о ее возможном местонахождении, просят звонить по телефонам: — по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112

— на горячую линию поискового отряда (звонок бесплатный): 8 800 700 54 52

— организатору поиска Анастасии: 8 (903) 452 87 79

Отряд собирает добровольцев, готовых принять участие в поисках.



Штаб находится по адресу Анапа, ул. Первомайская, 22 (координаты: 44.898250, 37.330535).



Время: 14:00 и по готовности

Форма одежды: город/природа

При себе: фонари, СИЗ, вода/перекус.

Координатор-консультант Карина 89186011160

Написать инфоргу в Телеграм Статус поисковых работ и важная информация оперативно публикуются на форуме поиска, на странице ВК и в телеграм-канале оповещения о выездах и задачах в Краснодарском крае.

20 августа «ЛизаАлерт» сообщили на своей странице ВК, что в Краснодаре нашли мальчика, который пропал 17 августа. Он жив.