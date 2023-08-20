В Анапе пропала девочка. Нужна помощь добровольцев
20 августа поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края опубликовал информацию о том, что в Анапе пропала 9-летняя девочка
По данным отряда, девочка 2014 года рождения пропала 19 августа.
Ее приметы: рост 125 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Одежда: ярко-желтый сарафан, сиреневые шлепанцы.
Всех, кто видел девочку или знает о ее возможном местонахождении, просят звонить по телефонам:
— по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112
— на горячую линию поискового отряда (звонок бесплатный): 8 800 700 54 52
— организатору поиска Анастасии: 8 (903) 452 87 79
Отряд собирает добровольцев, готовых принять участие в поисках.
Штаб находится по адресу Анапа, ул. Первомайская, 22 (координаты: 44.898250, 37.330535).
Время: 14:00 и по готовности
Форма одежды: город/природа
При себе: фонари, СИЗ, вода/перекус.
Координатор-консультант Карина 89186011160
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Статус поисковых работ и важная информация оперативно публикуются на форуме поиска, на странице ВК и в телеграм-канале оповещения о выездах и задачах в Краснодарском крае.
20 августа «ЛизаАлерт» сообщили на своей странице ВК, что в Краснодаре нашли мальчика, который пропал 17 августа. Он жив.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» запустил обучающий проект «Железные правила безопасности». В шести мультфильмах ведется рассказ от лица ребенка о том, как вести себя в городе. Это правила безопасности, которые нужно знать всем родителям и детям.
В 2022 году журналистка Юга.ру Иолина Грибкова пообщалась с добровольцами и организаторами «ЛизаАлерт» в Краснодарском крае и написала, как работает отряд, почему важен каждый час и всегда нужно сразу же подавать заявление в полицию.
Также Юга.ру писали о том, что такое «островки безопасности» в магазинах «Пятёрочка». Совместно с отрядом «ЛизаАлерт» сеть запустила по всей России проект помощи потерявшимся людям.