В Анапе пропала девочка. Нужна помощь добровольцев

Краснодарский край

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  • © Фото со страницы поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае, https://vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj
    © Фото со страницы поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае, https://vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

20 августа поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края опубликовал информацию о том, что в Анапе пропала 9-летняя девочка

По данным отряда, девочка 2014 года рождения пропала 19 августа.

Ее приметы: рост 125 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Одежда: ярко-желтый сарафан, сиреневые шлепанцы.

Всех, кто видел девочку или знает о ее возможном местонахождении, просят звонить по телефонам:

— по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112
— на горячую линию поискового отряда (звонок бесплатный): 8 800 700 54 52
— организатору поиска Анастасии: 8 (903) 452 87 79

Отряд собирает добровольцев, готовых принять участие в поисках.

Штаб находится по адресу Анапа, ул. Первомайская, 22 (координаты: 44.898250, 37.330535).

Время: 14:00 и по готовности
Форма одежды: город/природа
При себе: фонари, СИЗ, вода/перекус.
Координатор-консультант Карина 89186011160
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Статус поисковых работ и важная информация оперативно публикуются на форуме поиска, на странице ВК и в телеграм-канале оповещения о выездах и задачах в Краснодарском крае.

20 августа «ЛизаАлерт» сообщили на своей странице ВК, что в Краснодаре нашли мальчика, который пропал 17 августа. Он жив.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» запустил обучающий проект «Железные правила безопасности». В шести мультфильмах ведется рассказ от лица ребенка о том, как вести себя в городе. Это правила безопасности, которые нужно знать всем родителям и детям.

В 2022 году журналистка Юга.ру Иолина Грибкова пообщалась с добровольцами и организаторами «ЛизаАлерт» в Краснодарском крае и написала, как работает отряд, почему важен каждый час и всегда нужно сразу же подавать заявление в полицию.

Также Юга.ру писали о том, что такое «островки безопасности» в магазинах «Пятёрочка». Совместно с отрядом «ЛизаАлерт» сеть запустила по всей России проект помощи потерявшимся людям.

Анапа Дети Пропавшие без вести

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