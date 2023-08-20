В Краснодаре ищут восьмилетнего мальчика, он пропал четыре дня назад

Краснодарский край

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  • © Фото со страницы поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае, https://vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj
    © Фото со страницы поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае, https://vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края опубликовал приметы восьмилетнего мальчика, который пропал в Краснодаре в четверг 17 августа

По данным, опубликованным в ориентировке, мальчик 2014 года рождения пропал в Краснодаре в четверг, 17 августа.

Приметы: рост 140 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.
Одежда: синяя футболка, зеленые шорты, черные кроссовки.

Каждого, кто видел ребенка или знает о его возможном местонахождении, просят сообщать по телефонам:

— на единый номер вызова экстренных служб: 112
— на горячую линию «ЛизаАлерт» (звонок бесплатный): 8 800 700 54 52
— организатору поиска Ольге: 8 (918) 244-58-60

Покажите своим детям:

Статус поисковых работ и важная информация оперативно публикуются на форуме поиска, на странице ВК и в телеграм-канале оповещения о выездах и задачах в Краснодарском крае.

Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова пообщалась с добровольцами и организаторами «ЛизаАлерт» в Краснодарском крае и написала материал о том, как работает отряд, почему важен каждый час и всегда нужно сразу же подавать заявление в полицию.

Также Юга.ру писали о том, что такое «островки безопасности» в магазинах «Пятёрочка». Совместно с отрядом «ЛизаАлерт» сеть запустила по всей России проект помощи потерявшимся людям. Подойдя к месту с оранжевой наклейкой геолокации, каждый человек, который потерялся или чувствует себя дезориентированным, может получить помощь сотрудников магазина. Для тех, кто хочет узнать, как оказать помощь потерявшимся, появился информационный ресурс liza.5ka.ru.

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