В Краснодаре ищут восьмилетнего мальчика, он пропал четыре дня назад

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Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова пообщалась с добровольцами и организаторами «ЛизаАлерт» в Краснодарском крае и написала материал о том, как работает отряд, почему важен каждый час и всегда нужно сразу же подавать заявление в полицию.

Также Юга.ру писали о том, что такое «островки безопасности» в магазинах «Пятёрочка». Совместно с отрядом «ЛизаАлерт» сеть запустила по всей России проект помощи потерявшимся людям. Подойдя к месту с оранжевой наклейкой геолокации, каждый человек, который потерялся или чувствует себя дезориентированным, может получить помощь сотрудников магазина. Для тех, кто хочет узнать, как оказать помощь потерявшимся, появился информационный ресурс liza.5ka.ru.