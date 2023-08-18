Прокуратура организовала проверку в Новороссийске из-за отключения электричества

Краснодарский край

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  • Лампочка © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Лампочка © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Без электроэнергии в Новороссийске остались семь тысяч жителей

Прокуратура Краснодарского края сообщила, что из-за аварий на электросетях 17 августа в Новороссийске произошло массовое отключение ресурса в Центральном и Южном районах города. По данным ведомства, без электричества остались семь тысяч человек.

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Прокуратура Новороссийска начала проверку. Ночью на место аварии прибыл и.о. замглавы города Павел Сычев. Он сообщил, что восстановительные работы завершат в течении двух или трех часов.

«Возникли технические сложности, на решение которых потребовалось дополнительное время. Сейчас спецтехника продолжает разрытие», — рассказал Сычев.

По данным пользователей соцсетей, без воды и света жители Новороссийска находились около 12 часов. О том, что подачу электричества возобновили в сети сообщили около 4 часов утра.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре отключат горячую воду в 265 домах в августе и сентябре.

Новороссийск Прокуратура Энергетика

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