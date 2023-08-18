Прокуратура организовала проверку в Новороссийске из-за отключения электричества
Без электроэнергии в Новороссийске остались семь тысяч жителей
Прокуратура Краснодарского края сообщила, что из-за аварий на электросетях 17 августа в Новороссийске произошло массовое отключение ресурса в Центральном и Южном районах города. По данным ведомства, без электричества остались семь тысяч человек.
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Прокуратура Новороссийска начала проверку. Ночью на место аварии прибыл и.о. замглавы города Павел Сычев. Он сообщил, что восстановительные работы завершат в течении двух или трех часов.
«Возникли технические сложности, на решение которых потребовалось дополнительное время. Сейчас спецтехника продолжает разрытие», — рассказал Сычев.
По данным пользователей соцсетей, без воды и света жители Новороссийска находились около 12 часов. О том, что подачу электричества возобновили в сети сообщили около 4 часов утра.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре отключат горячую воду в 265 домах в августе и сентябре.