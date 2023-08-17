Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о документальном театре

Краснодарский край

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  • © Изображение rawpixel.com, Freepik.com
    © Изображение rawpixel.com, Freepik.com

В Краснодаре 20 августа пройдет лекция «Что такое документальный театр?»

В программе:

  • что из себя представляет театр по реальным событиям, кто его делает и как;
  • как сделать интересным обычный диалог на кухне и как ставить его на сцене;
  • история документального театра.

Лекцию проводит Диана Шапиро — режиссер, резидент независимого театра «Где я» (Москва).

Начало в 16:00. Вход свободный. Встреча состоится в «Одном театре» по адресу улица Коммунаров, 268, литер В.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций: «Современное азиатское искусство», «Неприличные» болезни: обзорная лекция в мир психиатрии» и «Философия Смешариков».

Афиша Краснодар Лекции Образование Театры

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Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о документальном театре

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