Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о документальном театре
В Краснодаре 20 августа пройдет лекция «Что такое документальный театр?»
В программе:
- что из себя представляет театр по реальным событиям, кто его делает и как;
- как сделать интересным обычный диалог на кухне и как ставить его на сцене;
- история документального театра.
Лекцию проводит Диана Шапиро — режиссер, резидент независимого театра «Где я» (Москва).
Начало в 16:00. Вход свободный. Встреча состоится в «Одном театре» по адресу улица Коммунаров, 268, литер В.
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