«Краснодаргоргаз» предупредил об изменениях правил техобслуживания в России

Теперь правом на проведение работ наделяется только газораспределительная организация. Такое решение приняли из-за увеличения компаний, которые оказывают подобные услуги и не отвечают за качество работ.

С 1 сентября 2023 года в России в силу вступят поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ». Изменятся требования к организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Также введут требование о единстве организации для обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в одном многоквартирном доме. Это значит, что обслуживать газовые плиты, будет иметь право только та компания, которая поставляет газ в дом.

Договоры со старыми компаниями абонентов будут действительны до 1 сентября. Затем их придется перезаключить с газораспределительной организацией. В Краснодаре компанией является АО «Краснодаргоргаз».

Ранее Юга.ру рассказывали о проблемах с газоснабжением в Краснодарском крае. Весной жителям поселка Северного отключи ресурс из-за долгов управляющей компании. С такой же ситуацией столкнулись жители двух многоэтажных домов сочинского села Высокое.