В Адыгее археологи обнаружили три древних захоронения и два святилища

В Адыгее Кавказская археологическая экспедиция нашла ряд артефактов. Среди них — фрагменты керамической посуды, скифская бляшка и колхидская фибула

Экспедиция проводилась Северокавказским филиалом государственного музея Востока и организацией «Культурное наследие» в районе Азишского хребта. Раскопки завершились перед днем археолога, который отмечается 15 августа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Специалисты подвели итоги экспедиции. Они обнаружили три древних захоронения и два святилища разной формы. Два захоронения относятся к 12-14 векам нашей эры, другое — к периоду раннего железного века.

Также в погребениях и святилищах археологи нашли и другие артефакты, которые необходимо изучить.



По словам главы республики, данная экспедиция — в числе первых по исследованию горной местности Адыгеи.