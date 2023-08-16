В Адыгее археологи обнаружили три древних захоронения и два святилища

Адыгея

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  • © Скриншот из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/6123
    © Скриншот из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/6123

В Адыгее Кавказская археологическая экспедиция нашла ряд артефактов. Среди них — фрагменты керамической посуды, скифская бляшка и колхидская фибула

Экспедиция проводилась Северокавказским филиалом государственного музея Востока и организацией «Культурное наследие» в районе Азишского хребта. Раскопки завершились перед днем археолога, который отмечается 15 августа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

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Специалисты подвели итоги экспедиции. Они обнаружили три древних захоронения и два святилища разной формы. Два захоронения относятся к 12-14 векам нашей эры, другое — к периоду раннего железного века.

Также в погребениях и святилищах археологи нашли и другие артефакты, которые необходимо изучить.

По словам главы республики, данная экспедиция — в числе первых по исследованию горной местности Адыгеи.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае раскопали античную синагогу.

Археология Архитектура История Наука Экспедиции

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