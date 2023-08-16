В Сочи возникнут перебои с водой из-за ремонта трубопровода

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

В районах Сочи ограничат подачу воды в связи с ремонтом трубопровода в Адлере

Инженерные службы временно остановят работу водозаборного комплекса на реке Мзымта в Адлере. В связи с этим у населения Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, а также села Раздольное возникнут перебои с подачей ресурса. Об этом сообщает водоканал Сочи.

Список улиц, где могут возникнуть перебои с водой

Список улиц, где могут возникнуть перебои с водой

Водоканал курорта нашел повреждения на магистральной сети на улице Ленина вблизи ЖК «Курортный» в Адлере. По данным ресурсников, без вмешательства может произойти авария, способная оставить без воды жителей Центрального, Адлерского и Хостинского районов Сочи.

Для определения ущерба создали оперштаб. Сейчас идут подготовительные работы. Задействовано 15 человек и три единицы техники.

Завершить ремонт планируют до конца суток, а восстановить подачу воды — к концу дня 17 августа . 

Население обеспечат питьевой водой по заявкам. Оставить их можно по телефону ситуационного центра 444-05-05.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Новороссийске 16 августа отключат воду. Без ресурса останутся больше 2 тыс. жителей.

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В Сочи возникнут перебои с водой из-за ремонта трубопровода
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