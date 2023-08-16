В Новороссийске больше 2 тыс. человек останутся без воды
В Новороссийске 16 августа отключат воду. Без ресурса останутся более 2 тыс. жителей
В «Водоканале» Новороссийска сообщили, что 16 августа на улице Куникова будут идти работы по врезке объектов. Из-за этого часть населения останется без воды.
Ресурса не будет в домах у 2,3 тыс. человек. Вернуть воду обещают после окончания работ. Когда это произойдет — не уточняется. По заявкам населения будут привозить воду в цистернах.
Отключение затронет жителей 32 улиц. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.
Ранее Юга.ру писали, что на проблемы с водоснабжением в Горячем Ключе обратила внимание прокуратура. Против городского «Водоканала» и его руководителя возбудили административное дело по статье 7.23 КоАП РФ. Также представление внесли главе Горячего Ключа.