В Новороссийске больше 2 тыс. человек останутся без воды

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Kazuky Akayashi, unsplash.com
    © Фото Kazuky Akayashi, unsplash.com

В Новороссийске 16 августа отключат воду. Без ресурса останутся более 2 тыс. жителей

В «Водоканале» Новороссийска сообщили, что 16 августа на улице Куникова будут идти работы по врезке объектов. Из-за этого часть населения останется без воды.

Ресурса не будет в домах у 2,3 тыс. человек. Вернуть воду обещают после окончания работ. Когда это произойдет — не уточняется. По заявкам населения будут привозить воду в цистернах.

Читайте также:

Отключение затронет жителей 32 улиц. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь

Ранее Юга.ру писали, что на проблемы с водоснабжением в Горячем Ключе обратила внимание прокуратура. Против городского «Водоканала» и его руководителя возбудили административное дело по статье 7.23 КоАП РФ. Также представление внесли главе Горячего Ключа. 

Водоснабжение Новороссийск

Новости

В Сочи возникнут перебои с водой из-за ремонта трубопровода
В Анапе сразу два пожара. Один тушат уже дольше часа
В Сочи границу между РФ и Абхазией пересекли 70 тыс. человек за сутки, там установили рекорд
В Новороссийске больше 2 тыс. человек останутся без воды
В Краснодарском крае принимают заявки на третий конкурс губернаторских грантов
Синоптики предупредили об «опасном солнце» в Краснодарском крае. Температура воздуха близится к 40 °С

Лента новостей

Где спасаться от жары на курорте «Роза Хутор»
Сегодня, 14:25 Реклама
Где спасаться от жары на курорте «Роза Хутор»
Водопады, инфинити‑бассейн и еще четыре охлаждающие локации
В Краснодаре определили места, где запрещено гулять с собаками
Вчера, 18:45
В Краснодаре определили места, где запрещено гулять с собаками
Прокуратура призвала мэра Горячего Ключа наладить подачу воды
Вчера, 16:09
Прокуратура призвала мэра Горячего Ключа наладить подачу воды
Спустя почти месяц нарушения устранить не удалось

Реклама на сайте