В Новороссийске больше 2 тыс. человек останутся без воды

В Новороссийске 16 августа отключат воду. Без ресурса останутся более 2 тыс. жителей

В «Водоканале» Новороссийска сообщили, что 16 августа на улице Куникова будут идти работы по врезке объектов. Из-за этого часть населения останется без воды.

Ресурса не будет в домах у 2,3 тыс. человек. Вернуть воду обещают после окончания работ. Когда это произойдет — не уточняется. По заявкам населения будут привозить воду в цистернах.