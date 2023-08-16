Синоптики предупредили об «опасном солнце» в Краснодарском крае. Температура воздуха близится к 40 °С

По словам Вильфанда, уровень ультрафиолета достигнет показателя 8-9 единиц из 12, а воздух прогреется до 37 °C. Синоптик отметил, что это критическая погодная ситуация. При таких показателях ни в коем случае не стоит загорать на солнце. Людям рекомендуют оставаться в тени, носить одежду с длинным рукавом и пользоваться солнцезащитными средствами.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Южном и Северо-Кавказском округах в ближайшие дни ожидается очень высокий индекс ультрафиолетового излучения. Находиться под солнцем будет опасно для здоровья, пишет ТАСС .

Синоптики краснодарского гидрометцентра сообщили, что днем 16 августа на Кубани по-прежнему действует антициклон. Из-за этого погода будет сухой и жаркой, а температура воздуха будет плавно повышаться в течение дня. Воздух прогреется до 31-36 °C в юго-восточных районах и до 37 °C на Черноморском побережье.

Отметим, максимальная температура в этот день в Краснодаре зафиксирована в 2014 году — 37 °C. Сегодня синоптики обещают в краевой столице 34-36 °C. В ближайшие дни погода не изменится.

Ранее Юга.ру писали, что вода в Черном море у берегов Сочи впервые за лето прогрелась до 29. На два градуса прохладнее море у берегов Туапсе — там 27 °C. В Ейске и Приморско-Ахтарске вода в Азовском море прогрелась до 26 °C.