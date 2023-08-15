В Краснодаре определили места, где запрещено гулять с собаками
Это первый в Краснодаре нормативный акт, в котором прописаны территории, где можно и нельзя выгуливать питомцев
Постановление будет действовать с 1 марта 2024 года до 1 марта 2030 года. Об этом сообщает мэрия Краснодара.
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«Также определены места, куда нельзя возвращать бездомных животных после стерилизации и чипирования. Каждый, кто имеет домашнего питомца, который нуждается в прогулках, должен знать об этих правилах и соблюдать их», — отметил замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко.
Выгул питомцев разрешен:
- на улицах;
- на площадях;
- в парках;
- в скверах;
- на набережных;
- на берегу водных объектов.
Запрещено выгуливать домашних животных:
- на детских и спортивных площадках;
- на территориях детских садов, школ, учреждений здравоохранения, культуры и спорта;
- в торгово-развлекательных центрах;
- в местах торговли и общепита (кроме заведений, где посещение разрешено документами).
Эти правила не распространяются на собак-проводников.
Напомним, что в Краснодаре отловом и чипированием животных временно занимается предприниматель. В июлн город разорвал контракт с подрядчиком и ищет нового.
Как сообщали ранее Юга.ру, мэрия Краснодара готовит конкурс, чтобы выбрать строителя муниципального приюта для животных.