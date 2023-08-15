В Краснодаре определили места, где запрещено гулять с собаками

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Это первый в Краснодаре нормативный акт, в котором прописаны территории, где можно и нельзя выгуливать питомцев

Постановление будет действовать с 1 марта 2024 года до 1 марта 2030 года. Об этом сообщает мэрия Краснодара.

Читайте также:

«Также определены места, куда нельзя возвращать бездомных животных после стерилизации и чипирования. Каждый, кто имеет домашнего питомца, который нуждается в прогулках, должен знать об этих правилах и соблюдать их», — отметил замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко.

Выгул питомцев разрешен:

  • на улицах;
  • на площадях;
  • в парках;
  • в скверах;
  • на набережных;
  • на берегу водных объектов.

Запрещено выгуливать домашних животных:

  • на детских и спортивных площадках;
  • на территориях детских садов, школ, учреждений здравоохранения, культуры и спорта;
  • в торгово-развлекательных центрах;
  • в местах торговли и общепита (кроме заведений, где посещение разрешено документами). 

Эти правила не распространяются на собак-проводников.

Напомним, что в Краснодаре отловом и чипированием животных временно занимается предприниматель. В июлн город разорвал контракт с подрядчиком и ищет нового. 

Как сообщали ранее Юга.ру, мэрия Краснодара готовит конкурс, чтобы выбрать строителя муниципального приюта для животных.

Животные Краснодар

Новости

В Краснодаре определили места, где запрещено гулять с собаками
В Новороссийске пройдут учения со стрельбой
Вода в Черном море прогрелась до 29 °C впервые за лето 2023 года
Прокуратура призвала мэра Горячего Ключа наладить подачу воды. Спустя почти месяц нарушения устранить не удалось
Спасатели Краснодарского края ищут в горах Адыгеи отца с сыном
В Адыгее в результате падения самолета Л-39 погиб начальник Майкопского учебного авиаполка

Лента новостей

Реклама на сайте