В Краснодаре определили места, где запрещено гулять с собаками

Это первый в Краснодаре нормативный акт, в котором прописаны территории, где можно и нельзя выгуливать питомцев

Постановление будет действовать с 1 марта 2024 года до 1 марта 2030 года. Об этом сообщает мэрия Краснодара.

«Также определены места, куда нельзя возвращать бездомных животных после стерилизации и чипирования. Каждый, кто имеет домашнего питомца, который нуждается в прогулках, должен знать об этих правилах и соблюдать их», — отметил замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко.



Выгул питомцев разрешен:

на улицах;

на площадях;

в парках;

в скверах;

на набережных;

на берегу водных объектов.

Запрещено выгуливать домашних животных:

на детских и спортивных площадках;

на территориях детских садов, школ, учреждений здравоохранения, культуры и спорта;

в торгово-развлекательных центрах;

в местах торговли и общепита (кроме заведений, где посещение разрешено документами).

Эти правила не распространяются на собак-проводников.



Напомним, что в Краснодаре отловом и чипированием животных временно занимается предприниматель. В июлн город разорвал контракт с подрядчиком и ищет нового.



Как сообщали ранее Юга.ру, мэрия Краснодара готовит конкурс, чтобы выбрать строителя муниципального приюта для животных.