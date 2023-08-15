В Краснодаре отметят день рождения Чарльза Буковски

Состоится показ и обсуждение документального биографического фильма Джона Даллигана «Буковски: рождённый таким». Также в программе чтение избранных стихотворений поэта.

Начало в 19:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — донаты от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (916) 574-79-92.

Чарльз Буковски — американский литератор, поэт, прозаик и журналист немецкого происхождения. Представитель так называемого «грязного реализма». Автор более двухсот рассказов, включённых в шестнадцать сборников, шести романов и более тридцати поэтических книг. Широкого признания он добился в конце 1960-х как автор колонки «Записки грязного старикашки», выходившей в лос-анджелесской газете Open City. Буковски умер в 1994 году, однако по сей день продолжают выходить его ранее не публиковавшиеся работы.

Как писали Юга.ру, книжный сервис рассказал, какие произведения чаще всего выбирали жители юга России с начала года.