В центре Краснодара упал строительный автокран

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено УМВД России по городу Краснодару
    © Фото предоставлено УМВД России по городу Краснодару

В Краснодаре на улице Седина, 133 строительный кран упал на стену жилого дома

В центре Краснодара 15 августа упал строительный кран. Пресс-служба полиции города рассказала Юга.ру, что проводится проверка. По предварительной информации, кран поднял стрелу на 14 этаж для разгрузки строительного мусора, собранного в металический контейнер. Из-за сильного порыва ветра кран упал на бок. Стрела оказалась на земле, а в момент падения погнула сетевую газовую трубу.

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«Да, кран действительно упал и задел газовую трубу. Есть небольшие повреждения, выехала аварийная бригада, работа ведется в штатном режиме. Отключений нет и жителям ничего не угрожает», — прокомментровали в пресс-службе «Краснодаргоргаза».

По данным СМИ, падение произошло на улице Седина, 133. Кран обрушился на стену жилого дома с адресом Седина, 127.

Как сообщали ранее Юга.ру, в селе Апшеронского района 3 августа ввели режим ЧС из-за последствий града. От непогоды там пострадали дома и автомобили.

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