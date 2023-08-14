В 2023 году работодатели Краснодарского края подняли зарплаты в вакансиях

Краснодарский край

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  • © Фото katemangostar, ru.freepik.com
    © Фото katemangostar, ru.freepik.com

Летом 2023 года сервис по поиску работы проанализировал около 150 тысяч вакансий в Краснодарском крае

Аналитики сервиса по поиску работы выяснили, какие зарплаты в Краснодарском крае чаще всего предлагают работодатели. По их данным, рыночный оклад в июне-августе 2023 года составил 40 230 — 85 000 рублей. Год назад жителям Кубани предлагали от 34 483 до 72 624 рублей. 

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В топ компаний, которые наиболее активно предлагали работу в регионе летом, вошли:

  • «Пятёрочка»;
  • «Магнит»;
  • «Тинькофф»;
  • «Ростелеком»;
  • «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева»;
  • «ЭФКО»;
  • сеть аптек «Апрель»;
  • «Яндекс»;
  • сеть пиццерий «Сицилия»;
  • Fix Price;
  • «МТС»;
  • «Сбербанк».

«Мы ожидаем дальнейшего роста предлагаемых зарплат, особенно для рабочих, водителей, курьеров, операторов колл-центров, продавцов и так далее — это напрямую связано с усилением дефицита кадров в этих отраслях. Краснодарскому бизнесу для развития сегодня остро нужны люди, но «свободных рук» на рынке труда нет. И большинство работодателей в краткосрочной перспективе видят один выход из ситуации — «перекупать» специалистов. Сложность в том, что это происходит без связи с ростом производительности труда, что не способствует процветанию экономики», — пояснила пресс-служба сервиса по поиску работы.

Как сообщали ранее Юга.ру, каждый третий житель Краснодарского края, по данным аналитиков, доволен своей зарплатой.

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