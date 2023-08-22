В Краснодаре открылся первый магазин низких цен «Чижик»

15 августа в Краснодаре на улице Будённого, 127 заработал первый в регионе дискаунтер «Чижик» от X5 Group

Что можно купить? Всего на полках «Чижика» около 700 наименований продукции, 400 из них — собственных торговых марок (СТМ): молочные продукты, хлеб, бакалея, кондитерские изделия, мясо и рыба, овощи и фрукты, напитки, замороженные полуфабрикаты, детские товары, корм для животных и хозтовары.

Какие цены? По словам директора региона «Краснодар» торговой сети «Чижик» Юлии Малафеевой, брендовые товары здесь на 25%-30% дешевле, чем в популярных супермаркетах . В дискаунтере есть зона «Надо успеть» (отмечена яркой розовой вывеской) с товарами для дома, огорода, детскими товарами, мелкой бытовой техникой. Наполнение этой зоны обновляется каждый четверг, а цены в ней, как отмечает Юлия, всегда будут ниже рыночных, даже по сравнению с маркетплейсами.

© Фото Дениса Яковлева, предоставлено пресс-службой торговой сети «Чижик»

Почему цены в «Чижике» ниже, чем в популярных супермаркетах? За счет отсутствия лишних наценок за лишнюю площадь и большой штат сотрудников, а также благодаря продаже товаров СТМ. «Формат дискаунтера предусматривает одну позицию на одну потребность. При этом мы не идем на компромисс с качеством. Мы уходим от ненужных наценок раскрученных брендов и можем устанавливать справедливую цену, которую наши покупатели видят на рынке. Сможете ли вы где-то найти товары, например, пельмени или мороженое, дешевле? Да, сможете. Но это будет совсем другой уровень качества», — объясняет Юлия Малафеева.

© Фото Дениса Яковлева, предоставлено пресс-службой торговой сети «Чижик»

Почему «Чижик»? Наименование торговой сети и его жизнерадостный символ появились как производное от названий двух корпоративных цветов — черного и желтого.

© Фото Дениса Яковлева, предоставлено пресс-службой торговой сети «Чижик»

Распределительный центр в Краснодаре

Снабжать магазины будут из распределительного центра (РЦ) «Чижика» в Краснодаре площадью 14 845 кв. метров. Он сможет принимать продукцию более 200 федеральных и местных поставщиков и обеспечивать до 250 магазинов сети в Краснодарском, Ставропольском крае и в Ростовской области.

До конца августа в Краснодарском крае откроется 30 магазинов, в Ростовской области — 22, а всего в 2023 году в этих регионах заработает 49 и 65 «Чижиков» соответственно. В общей сложности в 2023 году «Чижик» обеспечит более 1200 новых рабочих мест для жителей двух регионов.