Жительница Краснодара четвертый год оспаривает решение снести ее дом из-за жалоб соседей

История тянется с 2019 года, когда соседи подали в Прикубанский суд на Наталью Шипачеву — им не понравился столб с проводами на участке. Ответчица якобы нарушила пожарные нормы, проведя электрические провода над их навесами. На заседании был представитель «НЭСК», который подтвердил законность действий Натальи. Суд встал на сторону женщины.

Наталья купила дом с документами, одобренными в кадастровой палате, в 2012 году. У предыдущего собственника был участок в 10 соток. На нем он построил два дома на расстоянии 1,7 метра друг от друга.



Мужчина поделил участок — с каждой стороны получилось около 0,8 метра — и продал оба дома. Жителей второго дома устраивает такое расстояние между зданиями. У них есть даже нотариальное согласие о том, что никаких претензий друг к другу они не имеют.

После этого соседи пожаловались в администрацию Краснодара на то, что дом Натальи построен незаконно и нарушает современные нормы градостроительства, хотя его возводили еще при старых. Мэрия подала на краснодарку в суд, но Наталью об этом не известили. Женщину заочно осудили, постановили снести дом, а за каждый день просрочки стала капать пеня. Наталья узнала об этом, когда ее счета арестовали и списали все деньги — около 90 тыс. рублей.

Женщина приехала в службу приставов, где ей рассказали про заочное решение суда от 17 декабря 2020 года, по которому она обязана снести дом. Так как Наталья этого не сделала, ей начисляли неустойку по 1,5 тыс. рублей в день.

В апреле 2021-го юрист перед очередным судом побывал на приеме в администрации Краснодара, где ему сказали, что у мэрии нет претензий, но нужно сделать экспертизу, которая покажет, что дом не угрожает жизни и здоровью людей. С этим все согласились.

«Суд назначил экспертизу, адвокаты связались с компанией «Альянс Эксперт Строй», которая должна ее проводить. Нам выставили счет 169 тыс. рублей, это в несколько раз больше, чем ее рыночная стоимость. Юристы сказали мне, что мы имеем право отказаться и требовать другую экспертную компанию», — рассказала Наталья журналистке Юга.ру.

Весной 2022 года состоялся очередной суд. Для проведения экспертизы назначили другую компанию, которая долгое время не выходила на связь. В итоге на нее удалось выйти, но специалисты потребовали около 300 тыс. рублей. Наталья и ее команда от услуги отказались.

«Мои адвокаты нашли другую экспертную компанию, которая проводила судебную экспертизу по аналогичному делу буквально три месяца назад. И предложили на очередном заседании использовать ее. Нам дали гарантийное письмо и выставили счет 41 тыс. рублей. На такую сумму мы согласились. Но суд отверг эту компанию и назначил третью. Это был декабрь 2022 года», — продолжает Наталья.