Из-за жалобы соседей жительницу Краснодара обязали снести дом, а ее счета заблокировали

По мнению Марины Репещук, этот судебный прецедент может поставить под угрозу сноса множество домов в Краснодаре. Активистка подчеркнула, что у пожаловавшихся на Наталью соседей тоже не все в порядке — их дома также нарушают современные нормы. Но власти не обратили на это внимание.

Администрация города подала на краснодарку в суд. Как утверждает Наталья, ее об этом не известили. Женщину заочно осудили, постановили снести дом, а за каждый день просрочки стала капать пеня. Женщина узнала об этом, когда ее счета арестовали и списали все деньги.

После этого соседи пожаловались в администрацию Краснодара на то, что дом Натальи построен незаконно и нарушает современные нормы градостроительства. Проверяющий ориентировался на последние нормы, хотя дом был построен еще при старых, объяснила Репещук.

В 2012 году Наталья купила дом в частном секторе поселка Калинино на улице Ирклиевской. Спустя семь лет, в 2019 году, соседи подали в суд на женщину — им не понравился столб с проводами на участке. Суд встал на сторону Натальи.

Что рассказала сама краснодарка? 13 сентября интернет-портал «Обзор» связался с Натальей. Она рассказала, что купила дом в 2012 году. У предыдущего собственника был участок в 10 соток. На нем он построил два дома на расстоянии 1,7 метров друг от друга.

Мужчина поделил участок, — с каждой стороны получилось около 0,8 метров, — и продал оба дома. Наталья купила дом с документами, одобренными в кадастровой палате. Жителей второго дома устраивает такое расстояние между зданиями. У них есть даже нотариальное согласие о том, что никаких претензий друг к другу они не имеют.

Люди, которые стали жаловаться на Наталью, живут в своем доме с конца 2011 года. У них не было претензий до 2019 года — тогда они обратились в суд из-за того, что Наталья нарушила пожарные нормы, проведя электрические провода над их навесами. В суде женщина предоставила документы и доказательства, что у нее все по закону — это навес соседей нарушает нормы. На заседании был представитель «НЭСК», который подтвердил законность действий Натальи. Суд встал на ее сторону, а соседям отказали в иске.

Но это их не остановило, жители продолжили писать жалобы. Летом 2020 года муниципальный контроль нашел у Натальи градостроительные нарушения. Женщина предоставила комиссии все документы на недвижимость. Ей ответили, что позвонят, если будут вопросы. С Натальей никто не связывался.

Утром 30 апреля 2021 года со всех карт Натальи приставы сняли накопленные деньги — около 90 тыс. рублей. Женщина приехала в службу приставов, где ей рассказали про заочное решение суда от 17 декабря 2020 года, по которому она обязана снести дом. Так как Наталья этого не сделала, ей начисляли неустойку по 1,5 тыс. рублей в день.

«Меня прессовали судебные приставы: машину арестовали, недвижимость, естественно. Ни копейки денег. Я написала жалобу, что судебные приставы не имеют права изымать все денежные средства. Они обязаны оставить минимальный прожиточный минимум на меня и моего ребенка. Мне везде отказали. Я дотянула 13 июля, и в этот день заочное решение суда отменили. Назначили новое рассмотрение на 6 сентября», — рассказала краснодарка.

С апреля Наталье помогали родственники, которые наняли ей адвоката. Юрист перед судом побывал на приеме в администрации Краснодара, где ему рассказали, что у мэрии нет претензий, но нужно сделать экспертизу, которая покажет, что дом не угрожает жизни и здоровью людей.

6 сентября состоялось заседание, на которое пришли соседи, писавшие на Наталью жалобы. Они рассказали, что у них есть предупреждения от МЧС о нарушениях противопожарных норм, и попросили приобщить их к делу. Также жители захотели выступить в суде в качестве второго истца (первый — администрация) и взыскать с Натальи по 3 тыс. рублей в сутки за нарушение пожарных норм. Суд отложили до 22 сентября .

Наталья отметила, что у ее соседей есть нарушения градостроительных норм. Она подавала жалобу, но муниципальный контроль не проверил их дом. Женщина не знает, почему соседи стали писать жалобы. По слухам, они хотят ее выжить, чтобы забрать землю себе.

Что сказали в администрации Краснодара? Пресс-служба мэрии города рассказала Юга.ру, что двухэтажный дом по улице Ирклиевской, 16/1 был построен в 2012 году.

Городское управление муниципального контроля выявило, что дом возвели с нарушениями — минимальный отступ от соседнего участка должен быть 1,5 метра, а у Натальи — 0,8 метра. Эти нормы действуют с 2007 года, они закреплены в ст. 34 Правил землепользования и застройки на территории Краснодара.

Отметим, что участок размежевали после строительства домов. Расстояние между объектами на одном участке не регламентировано. Если бы дома изначально построили на разных участках, это могло бы считаться нарушением.

13 июля Прикубанский районный суд отменил заочное решение о сносе дома. Следующее заседание назначено на 22 сентября. В мэрии уточнили, что если суд вынесет решение в пользу Натальи, то муниципалитет не планирует продолжать судиться.