В Краснодаре пройдет городской экологический праздник

Краснодарский край

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  • © Фото rawpixel.com, Freepik.com
    © Фото rawpixel.com, Freepik.com

В краснодарском кафе «Фрау Какао» 12 августа пройдет городской экологический праздник

С 16:00 до 18:00 будет работать пункт приема вторсырья: макулатуры, батареек, крышек. Участники, сдавшие от 10 кг макулатуры, получат призы от партнеров.

В программе интерактивные игры, бесплатные мастер-классы по созданию открыток, росписи сумок, созданию крафтовых пакетов. Также будет работать интерактивная точка «Сроки разложения отходов».

Экологический праздник пройдет на территории ЖК «Немецкая деревня» по адресу улица Баварская, 8.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске экоактивисты просят арестовать участки, где ущелья засыпают мусором. Также они предложили поставить видеокамеры на въезде в ущелье в Мысхако, чтобы фиксировать нарушения.

Афиша Краснодар Экология

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В Краснодаре пройдет городской экологический праздник
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