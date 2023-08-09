В Ленинградском районе Краснодарского края планируют построить многоэтажный дом для врачей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал , что с начала 2023 года из Ленинградского района поступило 300 обращений по поводу медицинского обслуживания и нехватки врачей.

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, сейчас в районе менее 50% штата медиков.

«Району нужны анестезиологи, педиатры, акушеры-гинекологи. Мы стараемся улучшить ситуацию, капитально отремонтировали поликлинику, построили пять фельдшерско-акушерских пунктов в районе, но именно дефицит специалистов выходит на первый план», — отметила Анна Минькова.



Чтобы решить эту проблему губернатор поручил руководству краевого департамента строительства возвести многоэтажный дом для врачей.



«За счет краевого бюджета профинансируем стройку дома для врачей и иных работников соцсферы. Разрабатывайте проект, чтобы как можно быстрее приступить к его реализации», — заявил Кондратьев.



Напомним, что в мае Вениамин Кондратьев поручил построить служебное жилье для врачей в Староминском районе. Там также наблюдается дефицит медицинских кадров.



Как сообщали ранее Юга.ру, искусственный интеллект будет оценивать навыки медиков. Систему создают в майкопском университете.