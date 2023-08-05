В Сочи самолет из Нижнего Новгорода пробил двигатель после посадки

4 августа около 21:00 самолет Aibus A330-300 авиакомпании Nordwind, прилетевший рейсом N4440 из Нижнего Новгорода в Сочи, заруливал на стоянку и задел телетрап левым крылом и мотогондолой двигателя. Об этом сообщил телеграм-канал «Аэропорт Сочи».

Причины происшествия еще предстоит выяснить.