В Сочи самолет из Нижнего Новгорода пробил двигатель после посадки

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала t.me/kub_mash
    © Скриншот фото из телеграм-канала t.me/kub_mash

Вечером 4 августа самолет задел крылом трап, заезжая на стоянку в аэропорту Сочи

4 августа около 21:00 самолет Aibus A330-300 авиакомпании Nordwind, прилетевший рейсом N4440 из Нижнего Новгорода в Сочи, заруливал на стоянку и задел телетрап левым крылом и мотогондолой двигателя. Об этом сообщил телеграм-канал «Аэропорт Сочи».

Причины происшествия еще предстоит выяснить.

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Пассажирам, которым пришлось задержаться на борту, сотрудники авиакомпании предоставили напитки и питание.

Для следующего рейса N4473 из Cочи в Новосибирск авиакомпания решила заменить борт на резервный.

Как сообщали Юга.ру, в феврале пять пассажиров рейса Сочи-Красноярск пострадали из-за неисправности самолета.

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В Сочи самолет из Нижнего Новгорода пробил двигатель после посадки
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