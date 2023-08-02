Курорт «Роза Хутор» открыл раннее бронирование на зимний сезон со скидками до 50%

До конца августа услуги курорта «Роза Хутор» на подъемники, проживание, прокат снаряжения и обучение можно приобрести со скидками до 50%

Забронировать зимний отдых на курорте «Роза Хутор» по акции можно с 1 августа. Скидки на ски-пассы варьируются от 15% до 50%.

«Мы стараемся предоставить нашим гостям возможности для рационального планирования своего отдыха на курорте. Именно сейчас можно получить самые выгодные предложения. До 31 августа годовые или сезонные ски-пассы можно приобрести со скидками в 25% на взрослый и 50% на детский . Для билетов на подъемники в новом зимнем сезоне будет действовать динамическое ценообразование, когда стоимость варьируется в зависимости от времени покупки и периода использования. Поэтому тем, кто хочет максимально сэкономить, стоит поторопиться», — отмечает заместитель генерального директора по маркетингу и продажам курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров.

Специальное предложение распространяется и на многодневные ски-пассы: скидки на два дня катания составляют до 15%, а на три и более — до 20%.

«Для гостей курорта «Роза Хутор» доступно раннее бронирование не только ски-пассов на предстоящий сезон, но и гостиниц курорта. Заказать проживание в отелях до конца лета можно с выгодой до 40% », — подчеркнул Рушан Сабиров.

Скидки до 15% действуют на занятия в школе инструкторов и на прокат оборудования. Приобрести услуги «Роза Хутор» по акции раннего бронирования

В новом зимнем сезоне гостей курорта ждет самая большая зона катания в стране протяженностью в 105 километров, 32 подъемника, ски-сервис, прокат оборудования, снежные парки, вечернее катание.