К концу недели синоптики обещают в Краснодарском крае жару до 40 °С

В Краснодарский край придет сильная жара. Ближе к выходным столбик термометра поднимется до 35-40 °С. Существенные осадки будут маловероятны. Об этом сообщили синоптики центра погоды «Фобос»

Кроме того, по данным сервиса «Яндекс.Погода», уровень ультрафиолетового излучения будет равен 9. Это считается очень высоким показателем. При таких значениях людям необхожимо использовать солнцезащитный крем, головные уборы и пить больше жидкости.

УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, нужно пользоваться защитными средствами от солнца.

Отмечается, что температура воды у берегов Сочи составляет 26 °С. После шторма море почти не остыло. По данным краснодарского гидрометцентра, такая же температура воды у берегов Геленджика.