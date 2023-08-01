В Краснодаре пройдут выборы в городскую Думу

В Краснодаре будут избираться шесть новых депутатов городской Думы

10 сентября в Краснодаре состоятся выборы в городскую Думу. На места выбывших депутатов будут избираться шесть новых, сообщает телеграм-канал «КубИзбирком».

Кандидаты:



Одномандатный № 12 ✅🔴 Поливода Роман Андреевич;

✅🟠 Сиряк Валерий Анатольевич;

✅🟢 Климов Сергей Алексеевич;

✅🔵 Инаятов Дмитрий Олегович;

✅🟡 Бурдасов Эдуард Эдуардович;

⏱⚪️ Овечко Анатолий Павлович;

⏱⚪️ Панкратова Моника Витальевна;

⏱⚪️ Таратухина Зоя Петровна. Одномандатный № 15 ✅🔴 Ткачев Дмитрий Борисович;

✅🟠 Бых Андрей Викторович;

✅🟢 Османов Осман Насирович;

✅🟡 Ширимет Денис Юрьевич;

⏱🔵 Шапошников Павел Николаевич;

⏱⚪️ Абрамова Екатерина Алексеевна. Одномандатный № 19 ✅⚪️ Лузинов Сергей Константинович;

✅🔴 Валявский Александр Викторович;

✅🟠 Коновалов Сергей Евгеньевич;

✅🟢 Рактович Надежда Алексеевна;

✅⚪️ Задорожний Максим Владимирович;

✅⚪️ Кузнецов Илья Андреевич;

⏱🟡 Катанский Александр Иванович. Одномандатный № 24 ✅🔴 Григоров Виталий Геннадьевич;

✅🟠 Щербанев Денис Викторович;

✅🔵 Семернин Константин Юрьевич;

✅🟡 Бутко Наталья Николаевна;

⏱⚪️ Гудадзе Сергей Владимирович;

⏱🟢 Камаринский Сергей Петрович. Одномандатный № 33 ✅🟠 Шевчук Владислав Витальевич;

✅🔵 Костомаха Юрий Витальевич;

✅🔴 Лудильщикова Екатерина Олеговна;

✅🟢 Лустин Сергей Александрович;

⏱🟡 Женетль Байзет Русланович;

⏱⚪️ Коновалов Богдан Евгеньевич;

⏱⚪️ Юрченко Дмитрий Михайлович. Одномандатный № 35 ✅🔴 Чугунов Дмитрий Гергиевич;

✅🟠 Абакумова Кристина Владимировна;

✅🟡 Шевченко Павел Николаевич;

⏱🟢 Еремкин Андрей Юрьевич;

⏱🔵 Коноваленко Дмитрий Анатольевич. Как сообщали ранее Юга.ру, эксперты проверили криптографическую защиту российской платформы электронного голосования.