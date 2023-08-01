В Краснодаре пройдут выборы в городскую Думу
В Краснодаре будут избираться шесть новых депутатов городской Думы
10 сентября в Краснодаре состоятся выборы в городскую Думу. На места выбывших депутатов будут избираться шесть новых, сообщает телеграм-канал «КубИзбирком».
Кандидаты:
Одномандатный № 12
- ✅🔴 Поливода Роман Андреевич;
- ✅🟠 Сиряк Валерий Анатольевич;
- ✅🟢 Климов Сергей Алексеевич;
- ✅🔵 Инаятов Дмитрий Олегович;
- ✅🟡 Бурдасов Эдуард Эдуардович;
- ⏱⚪️ Овечко Анатолий Павлович;
- ⏱⚪️ Панкратова Моника Витальевна;
- ⏱⚪️ Таратухина Зоя Петровна.
Одномандатный № 15
- ✅🔴 Ткачев Дмитрий Борисович;
- ✅🟠 Бых Андрей Викторович;
- ✅🟢 Османов Осман Насирович;
- ✅🟡 Ширимет Денис Юрьевич;
- ⏱🔵 Шапошников Павел Николаевич;
- ⏱⚪️ Абрамова Екатерина Алексеевна.
Одномандатный № 19
- ✅⚪️ Лузинов Сергей Константинович;
- ✅🔴 Валявский Александр Викторович;
- ✅🟠 Коновалов Сергей Евгеньевич;
- ✅🟢 Рактович Надежда Алексеевна;
- ✅⚪️ Задорожний Максим Владимирович;
- ✅⚪️ Кузнецов Илья Андреевич;
- ⏱🟡 Катанский Александр Иванович.
Одномандатный № 24
- ✅🔴 Григоров Виталий Геннадьевич;
- ✅🟠 Щербанев Денис Викторович;
- ✅🔵 Семернин Константин Юрьевич;
- ✅🟡 Бутко Наталья Николаевна;
- ⏱⚪️ Гудадзе Сергей Владимирович;
- ⏱🟢 Камаринский Сергей Петрович.
Одномандатный № 33
- ✅🟠 Шевчук Владислав Витальевич;
- ✅🔵 Костомаха Юрий Витальевич;
- ✅🔴 Лудильщикова Екатерина Олеговна;
- ✅🟢 Лустин Сергей Александрович;
- ⏱🟡 Женетль Байзет Русланович;
- ⏱⚪️ Коновалов Богдан Евгеньевич;
- ⏱⚪️ Юрченко Дмитрий Михайлович.
Одномандатный № 35
- ✅🔴 Чугунов Дмитрий Гергиевич;
- ✅🟠 Абакумова Кристина Владимировна;
- ✅🟡 Шевченко Павел Николаевич;
- ⏱🟢 Еремкин Андрей Юрьевич;
- ⏱🔵 Коноваленко Дмитрий Анатольевич.
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