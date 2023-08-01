В Краснодаре пройдут выборы в городскую Думу

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре будут избираться шесть новых депутатов городской Думы

10 сентября в Краснодаре состоятся выборы в городскую Думу. На места выбывших депутатов будут избираться шесть новых, сообщает телеграм-канал «КубИзбирком».

Карта округов

Карта округов

Кандидаты:

Одномандатный № 12

  • ✅🔴 Поливода Роман Андреевич;
  • ✅🟠 Сиряк Валерий Анатольевич;
  • ✅🟢 Климов Сергей Алексеевич;
  • ✅🔵 Инаятов Дмитрий Олегович;
  • ✅🟡 Бурдасов Эдуард Эдуардович;
  • ⏱⚪️ Овечко Анатолий Павлович;
  • ⏱⚪️ Панкратова Моника Витальевна;
  • ⏱⚪️ Таратухина Зоя Петровна.

Одномандатный № 15

  • ✅🔴 Ткачев Дмитрий Борисович;
  • ✅🟠 Бых Андрей Викторович;
  • ✅🟢 Османов Осман Насирович;
  • ✅🟡 Ширимет Денис Юрьевич;
  • ⏱🔵 Шапошников Павел Николаевич;
  • ⏱⚪️ Абрамова Екатерина Алексеевна.

Одномандатный № 19

  • ✅⚪️ Лузинов Сергей Константинович;
  • ✅🔴 Валявский Александр Викторович;
  • ✅🟠 Коновалов Сергей Евгеньевич;
  • ✅🟢 Рактович Надежда Алексеевна;
  • ✅⚪️ Задорожний Максим Владимирович;
  • ✅⚪️ Кузнецов Илья Андреевич;
  • ⏱🟡 Катанский Александр Иванович.

Одномандатный № 24

  • ✅🔴 Григоров Виталий Геннадьевич;
  • ✅🟠 Щербанев Денис Викторович;
  • ✅🔵 Семернин Константин Юрьевич;
  • ✅🟡 Бутко Наталья Николаевна;
  • ⏱⚪️ Гудадзе Сергей Владимирович;
  • ⏱🟢 Камаринский Сергей Петрович.

Одномандатный № 33

  • ✅🟠 Шевчук Владислав Витальевич;
  • ✅🔵 Костомаха Юрий Витальевич;
  • ✅🔴 Лудильщикова Екатерина Олеговна;
  • ✅🟢 Лустин Сергей Александрович;
  • ⏱🟡 Женетль Байзет Русланович;
  • ⏱⚪️ Коновалов Богдан Евгеньевич;
  • ⏱⚪️ Юрченко Дмитрий Михайлович.

Одномандатный № 35

  • ✅🔴 Чугунов Дмитрий Гергиевич;
  • ✅🟠 Абакумова Кристина Владимировна;
  • ✅🟡 Шевченко Павел Николаевич;
  • ⏱🟢 Еремкин Андрей Юрьевич;
  • ⏱🔵 Коноваленко Дмитрий Анатольевич.

Как сообщали ранее Юга.ру, эксперты проверили криптографическую защиту российской платформы электронного голосования.

🔴КПРФ 🟠СР 🟢Новые люди 🔵ЕР 🟡ЛДПР ⚪️самовыдвижение ✅ кандидат зарегистрирован⏱регистрация ещё не произведена.

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