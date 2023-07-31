В Краснодаре пройдет лекция о современной архитектуре города

Краснодарский край

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  • © Андрей Малеваный Юга.ру
    © Андрей Малеваный Юга.ру

В центре психологии и искусства «Люди-игры» 5 августа пройдет лекция Руслана Деды «Современная архитектура в Краснодаре»

Слушатели узнают, как началась современная архитектура, лектор поразмышляет над проблемой консерватизма и типологией современной архитектуры, обсудит реализованные и нереализованные краснодарские проекты. Также участники окунутся в мир нейросетей, чтобы понять, как они помогают местным архитекторам создавать новые здания.

Начало в 17:00. Центр психологии и искусства «Люди-игры» находится по адресу улица Красноармейская, 45. Стоимость участия 400 рублей, купить билет можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» с 7 по 13 августа пройдет неделя аниме кино.

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