В Краснодаре пройдет неделя аниме кино

Краснодарский край

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  • © Изображение pvproductions, Freepik.com
    © Изображение pvproductions, Freepik.com

В краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» с 7 по 13 августа будут показывать лучшие аниме

7 августа в 19:00 покажут ленту «Промар» о спасателях из пожарного департамента, которые сталкиваются с группой мутантов, способных контролировать пламя. 8 августа в 19:00 можно посмотреть аниме «Влюблённые в небо» о девушке Тамаки Цуру, которая бросает спортивную секцию и вступает в клуб планеров.

В кинопрограмме 10 августа значится картина «Вайолет Эвергарден. Фильм» о психически и физически искалеченная войной девушке, которая помогает людям писать близким. 11 августа в 19:00 начнется аниме «Любит не любит» остаршеклассниках с очень разными взглядами на это чувство.

12 августа в 17:00 можно будет посмотреть «Дореми: В поисках волшебства». Загадочный случай сводит вместе офисную сотрудницу Мирэ, студентку Сора и фрилансерку Рэйка и вынуждает отправиться навстречу приключениям. Завершит фестиваль лента «Дитя погоды» о старшекласснике Ходака Морисима, который сбегает из дома где-то в японской провинции ради жизни в Токио.

Также на протяжении недели будут работать тематические зоны, можно посетить ярмарку и увидеть косплей-шоу и дефиле.

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