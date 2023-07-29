В Краснодаре собирают информацию о строителях Байкало-Амурской магистрали

Краснодарцам предлагают рассказать о себе или своих родственниках, которые участвовали в строительстве Байкало-Амурской магистрали

Администрация Краснодара собирает информацию о строителях Байкало-Амурской магистрали. Рассказать о себе или родственниках-строителях БАМ можно специальной форме. Она доступна до конца июля. Еще можно обратиться в городской департамент внутренней политики по тел.: 8 (861) 255-46-93.

В анкете нужно рассказать о вкладе в развитие Байкало-Амурской магистрали — личном или родственника. Также нужно указать медали, награды и контактные данные.

В апреле 2024 года БАМ исполняется 50 лет. В честь юбилея в Краснодарском крап будут чествовать строителей магистрали. Пройдут и торжественные мероприятия — концерты, кинопоказы, лекции и классные часы.

Байкало-Амурская магистраль, а с 1985 года — Байкало-Амурская железная дорога имени Ленинского комсомола — пролегает через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Её протяженность составляет 4 324 км. Большая часть магистрали проложена в зоне вечной мерзлоты. В пиковый период строительства только на прокладке путей было занято 130 тыс. человек, а общее население региона БАМа к моменту окончания работ в 1984 году составило 1 млн человек.