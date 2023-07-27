В Краснодаре пройдет выставка современного искусства «Манифесты»

Будет представлено 50 работ и 25 манифестов от 25 художников кубанской столицы. В каждом произведении мастер раскроет зрителю свой внутренний мир, свои принципы.

В рамках выставки будут представлены работы совершенно разных авторов, как молодых и только начинающих свой творческий путь, так и уже известных и опытных. Проводниками в мир художников будут короткие ролики и импровизации актёров плейбэк-театра «Всегда».

Выставка будет работать до 6 августа по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей. Возрастное ограничение 12+.