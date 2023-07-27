В Краснодаре пройдет выставка современного искусства «Манифесты»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 1 августа откроется коллективная экспозиция «Манифесты»

Будет представлено 50 работ и 25 манифестов от 25 художников кубанской столицы. В каждом произведении мастер раскроет зрителю свой внутренний мир, свои принципы.

В рамках выставки будут представлены работы совершенно разных авторов, как молодых и только начинающих свой творческий путь, так и уже известных и опытных. Проводниками в мир художников будут короткие ролики и импровизации актёров плейбэк-театра «Всегда».

Выставка будет работать до 6 августа по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей. Возрастное ограничение 12+.

  • © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась постмодернистская выставка «МатриархАРТ». Она объединила около 40 мастеров.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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В Краснодаре пройдет выставка современного искусства «Манифесты»
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