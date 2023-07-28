В Сочи на два дня запретили купаться в море из-за шторма. Синоптики прогнозируют смерчи
Власти Сочи 28 июля объявили о закрытии пляжей курорта из-за непогоды
В ночь на 28 июля департамент курортов администрации Сочи опубликовал сообщение о запрете купания в море. Речь идет об участке от Магри до Веселого, это около 130 км побережья курорта.
Также в ЦГМС сообщили, что на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.
28 июля в Краснодарском крае днем прогнозируют 24…29 °C, местами в юго-восточных предгорных районах 19…24 °C, на Азовском побережье 21…26 °C; в горах 18…23 °C; на Черноморском побережье 22…27 °C.
О том, как обстоят дела на курортах Краснодарского края, 27 июля Юга.ру рассказывали здесь.
Вчера, 11:26«Беда пришла ко всем»
Почему десятки человек в Шепси могут остаться без жилья и бизнеса
Вчера, 13:06Свинка‑убийца, скелеты в шкафу и собаки‑пришельцы
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 27 июля
Сегодня, 09:29Банк «Союз» переименовали в Ингосстрах Банк
Что изменилось для клиентов и какие выгоды можно получить?