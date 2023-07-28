В Сочи на два дня запретили купаться в море из-за шторма. Синоптики прогнозируют смерчи

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

Власти Сочи 28 июля объявили о закрытии пляжей курорта из-за непогоды

В ночь на 28 июля департамент курортов администрации Сочи опубликовал сообщение о запрете купания в море. Речь идет об участке от Магри до Веселого, это около 130 км побережья курорта.

Также в ЦГМС сообщили, что на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. 

28 июля в Краснодарском крае днем прогнозируют 24…29 °C, местами в юго-восточных предгорных районах 19…24 °C, на Азовском побережье 21…26 °C; в горах 18…23 °C; на Черноморском побережье 22…27 °C.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

О том, как обстоят дела на курортах Краснодарского края, 27 июля Юга.ру рассказывали здесь.

Курорты и туризм Пляжи Погода Сочи Черное море

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