В Сочи на два дня запретили купаться в море из-за шторма. Синоптики прогнозируют смерчи

В ночь на 28 июля департамент курортов администрации Сочи опубликовал сообщение о запрете купания в море. Речь идет об участке от Магри до Веселого, это около 130 км побережья курорта.

Также в ЦГМС сообщили, что на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.

28 июля в Краснодарском крае днем прогнозируют 24…29 °C, местами в юго-восточных предгорных районах 19…24 °C, на Азовском побережье 21…26 °C; в горах 18…23 °C; на Черноморском побережье 22…27 °C.